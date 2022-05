Megvan, hol indítja hazánkban következő beruházását a régiós ingatlanóriás

Erős eredményekkel zárta 2022 első negyedévét a régió egyik legnagyobb ingatlancége, a GTC. A csoport növekedést mért mind a profitban, mind a működési eredményben, miközben a bérbeadottsági szintek is emelkedtek. A negyedéves jelentésből az is kiderült, hol indul Budapesten a következő nagyobb irodaberuházásuk.

Várható beruházások

A GTC a teljes portfólió 11%-ának megfelelő területet fejleszt még - ezek egy része vagy már építés alatt áll, vagy még előkészületi fázisban van. Az építés alatt álló épületek teljes egészében irodaépületek - összesen 50 000 négyzetméter kiadható területről beszélünk, melyeket még idén át terveznek adni. A már épülő projektek (összterületének) 33%-a Budapesten található, ami 17 500 négyzetmétert tesz ki.

Ezen felül további 140 000 négyzetméternyi kiadható terület áll még előkészületi fázisban - ezek 10%-a viszont már lakóépület lesz az irodaházak mellett. Az építés megkezdése előtt álló területmennyiség 30%-a épül Budapesten, azaz 42 000 négyzetméter.

Ebből 36 400 négyzetméter a Váci úton található Center Point irodapark harmadik épülete lesz, a Center Point 3,

mely a tervek szerint 2024 negyedik negyedévére el is készülhet és összesen 110,4 millió euróból épül.

Portfolio Property X 2022 Az irodapiac legmeghatározóbb cégei is képviseltetik magukat a június 8-9-én megrendezésre kerülő Portfolio Property X élménykonferencián. Ha nem akarsz lemaradni az egyedi szakmai és networking eseményről, akkor regisztrálj te is! A részletekért kattints!

Pénzügyi, működési eredmények

A csoport bérbeadásból és egyéb szolgáltatásokból befolyó árbevétele 2022 első negyedévében 42 millió euróra ugrott az előző év azonos időszakában mért 37 millió euróról. A növekedés több jövedelemtermelő ingatlan akvizíciójából fakad, illetve a budapesti Pillar irodaház átadásából - ezt némileg ellensúlyozta a szerbiai iroda-portfólió eladása után következő bérleti bevételkiesés.

A bruttó működési árrés 30 millió euróra nőtt az egy évvel azelőtti 27 millióhoz képest. A növekedés itt is a fent említett akvizíciókból fakad.

A cégcsoport korrigált EBIDTA-ja 26 millió euró volt 2022 első negyedévében, ami 2 millió eurós növekedést jelent 2021 első negyedévéhez képest. A csoport nettó profitja 15 millió euróra rúgott, ami jelentős növekedést jelent a 2021 első negyedéves 9 millió eurós profithoz képest.

Az FFO (működésből származó pénzeszközök) értéke 16 millió euró volt az első negyedévben. Egy részvényre levetítve ez 0,03 eurót jelent. A vállalatcsoport egy részvényre jutó nettó eszközértéke (EPRA NTA) 2,24 euró volt az év első három hónapjában, 3 centtel magasabb, mint az előző negyedévben.

A csoport az erős 2021-es év után visszatér a rendszeres osztalékfizetésre is, melyet 0,28 lengyel zlotyban (0,061 euró) határoztak meg részvényenként.

A cégcsoport teljes, összesen 763 000 négyzetméteres portfóliójában jelentős változások mentek végbe idén: egyfelől eladtak egy nagyobb szerbiai irodai portfóliót, másfelől viszont új épületekkel is bővültek. Budapesten idén adták át a Pillar irodaházat a Váci úton, valamint Zágrábban új épület építését kezdték meg.

Az irodai szegmensben a cégcsoport bérbeadottsági szintje továbbra is a járvány előtti szint alatt van, pontosan 89%-on (1%-os növekedés 2021 decemberéhez képest) - a járvány előtt rendre 93-95% között alakult a szám.

A kiskereskedelmi szektorban továbbra is nagyon erős a bérbeadottsági szint, 96%-on áll (ez a járvány alatt sem csökkent számottevően), miközben a boltok látogatószáma is tovább növekszik.

"A 2022. első negyedévi eredményeink azt mutatják, hogy az idei év a szerbiai irodaportfólió eladása ellenére is stabilan alakul. A működési teljesítmény, különösen a kiskereskedelmi szektorban nagyon erős és ígéretes, míg az irodai szektor továbbra is figyelmet igényel majd. Az irodaportfóliónk fejlesztésére továbbra is nagy hangsúlyt helyezünk, az első negyedévben elindítjuk új projektünket Zágrábban, majd a második negyedévben egy budapesti irodaház-fejlesztés indul. Erős készpénzpozíciónkkal nyitottak vagyunk a befektetési lehetőségekre, aktívan figyeljük a piacokat a növekedésünk fellendítése érdekében" - mondta Fekete Zoltán, a GTC igazgatóságának elnöke.

Címlapkép forrása: GTC