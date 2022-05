Mutatjuk, hol épülnek és mennyibe kerülnek Budapest legújabb irodaházai

Mint arról már korábban a BRF jelentés alapján írtunk, Budapesten tovább robog az irodapiac, ahol nemrégiben a bűvös 4 milliós számot is átléptük összterületet tekintve. Az üresedési ráta ugyan tovább kúszik felfelé, ahogy a bruttó bérbeadás is képtelen kimozdulni arról a szintről, ahol a pandémia alatt bezuhant. Mindezek ellenére a piacon további irodák épülnek - mutatjuk is, hogy hol, mennyi.

A bruttó kereslet 2022 első negyedévében 80 750 négyzetmétert tett ki, ami az előző év azonos időszakához képest 7 százalékos növekedés. A teljes keresleten belül a szerződéshosszabbítások képviselték a legnagyobb arányt 47%-kal. Az új szerződések a kereslet 27%-át tették ki, míg a bővülések 15%, az előbérleti szerződések részaránya pedig 10% volt.

Portfolio Property X 2022 Az irodák voltak eddig a munkavégzés szentélyei, azonban ez most változóban van - hogy miként fog kinézni a jövő munkavégzése, arról a június 8-9-én megrendezésre kerülő Portfolio Property X konferencián beszélgetünk. A további részletekért kattints!

A legmagasabb bérlői aktivitást Dél-Budán mérték, a teljes volumen 21%-át itt kötötték le. Második helyen a Váci úti irodafolyosó végzett 17%-kal, melyet nem sokkal lemaradva egymástól Pest Központ (16%) és Nem-Központi Pest (16%) követett. Buda Központ alpiacon a teljes volumen 9%-a realizálódott.

Az első negyedévben három irodaházzal is bővült a fővárosi portfólió: átadták a Pillart, a Green Court-ot és az Office Gardent is, melyek együttesen 66 900 négyzetméterrel növelték az irodaállományt. Ezeken felül azonban további épületek is érkeznek hamarosan - mutatjuk is hol, mennyi.

Mint az az ábrán is látható Pest Központban (a belváros, az V. kerület kivételével) és Dél-Budán épül a legtöbb új irodaterület 151 520 és 137 890 négyzetméterrel. A területek népszerűnek mondhatóak az A-kategóriás irodákat keresők körében, amit a közepes bérleti díjak is tükröznek.

A legkevesebb irodaterület CBD-ben (V. kerület) és az agglomerációban épül, nyilvánvalóan különböző okokból, amit a bérleti díjak is mutatnak. Az agglomerációban egyszerűen nem igazán van szükség irodaházakra (Budaörsön és környékén azért akad), így a bérleti díj is itt a legalacsonyabb. Az V. kerületben egyszerűen már nincs hely új irodaházakat építeni. Ez a magas bérleti díjakban is megmutatkozik, ami átlagosan itt a legmagasabb az egész városban 25 euró/nm2/hó-val.

Meglepő lehet, hogy a Váci úti folyosón csak közepesen sok új iroda épül, összesen 64 330, pedig egyébként itt van a teljes budapesti irodaállomány több, mint negyede - mondjuk ez kapcsolódik ahhoz, hogy itt a legnagyobb az elérhető területek mennyisége is közel 80 000 négyzetméterrel. A bérleti díjak itt is közepesen magasnak mondhatók a 18 euró/nm2/hó-val.

Címlapkép: Getty Images