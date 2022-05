Az iroda örök, de nagy kihívások elé néz a piac - közel sem biztos, hogy időben befejeződnek a jelenlegi építkezések

Portfolio 2022. május 26. 15:33

Jóllehet a pandémia itthon és regionálisan egyaránt megingatta az irodapiaci volumeneket, összességében mégis pozitív a szaldó. Az elmúlt két év ugyanakkor az iroda létének megkérdőjelezéséről, az irodaátalakítás létjogosultságáról is szólt. A home office ugyanakkor nem feltétlenül elégíti ki a társas szükségleteinket, ezért kiegyensúlyozottabb otthoni/irodai munkavégzési arányra törekszünk, ha van rá módunk, amihez célirányos fejlesztések, valamint az üzleti szféra, a helyi közösségek és a városfejlesztés együttműködésére van szükség – hangzott el a JLL sajtóreggelijén, amelyen a magyar és a régiós irodapiac meghatározó trendjei is terítékre kerültek. Utóbbi kapcsán azt is kiemelték, a jelenlegi alapanyag- és energiaárak mellett meglehetősen bizonytalan, hogy mennyi iroda is fog épülni a következő években.