Egy norvég erdőben épített gyártósort a bútorokat készítő vállalat

Egy ipari ipark helyett, egy norvég erdőben kapott helyet a Vestre kültéri bútorgyára, a 6500 négyzetméteres építmény egyben egy passzív ház is, ami zöldtetővel napelemekkel, valamint hulladék újrahasznosítási lehetőségekkel is fel van szerelve, hogy ezáltal egy igazán zöld és fenntartható gyártóegység jöhessen létre. A projektet az Építészfórum mutatta be.

A bútorgyártó egy norvég erdőben, Magnor falu közelében üzemelteti új egységét, a BIG építésziroda tervezésében készült épületnél a fenntarthatóságot több eszközzel és technológiával biztosítják.

Az épületet egyrészt energiahatékony passzív házként tervezték, a gyártó részlegen robottechnológiát, mesterséges intelligenciát alkalmaznak, az építmény tetejét és környezetét összesen 1200 napelemmel építették be, amelyek évente 250 000 kWh megújuló energiát tudnak termelni.

A Vestre szerint 90 %-kal kisebb az energiafogyasztásuk egy hagyományos gyárhoz képest.

A kereszt alakú épület négy dupla magasságú szárnyból áll, melyek mindegyike a vállalat gyártási folyamatának egy-egy különböző szakaszát fedi le. Az egyes szárnyak falai mögött egy technikai folyosó kapott helyet, ahol a gyártási folyamat során keletkező hulladékokat újrahasznosítják, a fémalkatrészek mosásához szükséges vizet megtisztítják, valamint megszűrik, így a 90%-át vissza tudják forgatni a folyamatba. A faforgácsot és fűrészport összegyűjtik és egy biomassza erőműben villamos energiát nyernek belőle.

Az építés során fontos szempont volt, hogy minél kevesebb fa kivágásával jöhessen létre a gyártósor, ahol a beruházás miatt szükséges volt a talaj kiásása, ott később visszatelepítéssel biztosították annak megőrzését.

A vállalat állítása szerint ez a projekt összhangban van a Párizsi Megállapodásban meghatározott globális célokkal, melyek szerint 2030-ig a felére kell csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ez az értékelés azonban nem veszi figyelembe az épület teljes életciklusa során keletkező fogyasztásokat, beleértve a Vestre gyártási folyamatához kapcsolódó kibocsátásokat is, így összességében a The Plus elnevezésű gyár végül nem éri el a nettó nulla szintet, amelyet minden régi és új épületnek 2050-re el kellene érnie. Ezek ellenére a gyárépület még így is több környezetbarát megoldást alkalmaz, mint a hagyományos társai.