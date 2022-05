Lakáspiaci áresés, új arcok a 100-as listán, Kemenesi Gábor a majomhimlőről, kiigazítás

Ezek voltak lapunk legjobb, legnépszerűbb podcastjei a május 29-én záruló héten.

Jön az áresés a lakáspiacon? Hol a legtúlárazottabbak az ingatlanok?

Lapunk munkanapokon jelentkező podcastjének hétfői adásának első részében azzal foglalkoztunk, hogy a Magyar Nemzeti Bank szerint még sohasem voltak olyan túlárazottak az ingatlanok Magyarországon, mint most, így felmerül a kérdés, hogy jön-e árzuhanás a hazai lakóingatlanoknál. A témával kapcsolatban Futó Pétert, a Portfolio Ingatlan-divíziójának elemzőjét kérdeztük. A podcast második részében Faluvégi Balázs, a Portfolio Részvény rovatának szenior elemzője volt a vendégünk, aki a napokban kipróbált egy teljesen automatizált, személyzet nélküli boltot Budaörsön. A bolt gyenge pontjait ráadásul nem egyedül, hanem a kamrai csokik trükkös megszerzésére specializálódott kilencéves fiával együtt mérte fel.

Digitális ugrás készülődik Magyarországon, ezen áll vagy bukik a siker

A digitális transzformáció ma már nem csupán egy zsebből előrántott buzzword: szektorokon átívelő módon érinti a nagyvállalati élet mindennapi működését a dokumentumkezeléstől és tárolástól kezdve a számlázáson át a home office-on keresztül az ügyfél front-endekig. A szektorokon átívelő digitális transzformációs kényszerről, Magyarország digitális gazdaságának helyzetéről a banki digitalizációról és a fintech trendekről volt szó a Portfolio heti Podcastjében, amelyben a házigazda Orosz Márton lapunk pénzügy csapatának elemzőjével, Turzó Ádámmal beszélgetett.

Ilyen lehet a majomhimlő elleni oltási stratégia Kemenesi Gábor szerint

A Portfolio Checklist keddi adásának vendége Kemenesi Gábor virológus, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi karának adjuntusa volt. A műsorban egyebek mellett szó volt még arról, hogy

milyen tüneteket okoz a vírus, és milyen a betegség lefolyása,

miképpen került ki a vírus Afrikából, ahol őshonos,

miért nem összevethető a majomhimlő és a koronavírus terjedése,

milyen konkrét szuperterjesztési eseményeken fertőződtek meg Európában betegek az elmúlt időszakban, ez milyen közösségeket érint (és ez miért fontos),

milyen szempontból limitált a tudásunk a vírusról,

lehet-e köze a vírus terjedésének, hogy évtizedek óra leállították a himlő elleni oltási programokat,

érdemes-e, vagy egyáltalán van-e lehetősége egy átlagembernek most beoltatnia magát himlő ellen,

miképpen néznek ki a himlővírus elleni oltási kampányok, kiket oltanak be és milyen esetekben,

lesznek-e lezárások,

kik a kockázati csoportok és mekkora a halálozási arány Afrikában, valamint hogy

mit lehet tenni a további járványok megjelenése ellen egyéni és döntéshozói szinten.

Hova szakad már megint a forint? A különadók sem elég meggyőzőek?

A Checklist pénteki adása hossza miatt rendhagyó volt, nem véletlenül. Csütörtöki ígéretünkhöz híven, mélységében elemeztük a szerdán és csütörtökön, szakaszosan bejelentett költségvetési kiigazítás makrogazdasági és tőkepiaci hatásait. Előbbi témával kapcsolatban Madár István, a Portfolio Makro rovatának vezető elemzője, utóbbival kapcsolatban pedig Nagy Viktor, lapunk Részvény rovatának vezető elemzője volt a vendégünk. Az interjúkban arról is szó volt, hogy miért szakadt be a bejelentésre a forint, ha a tankönyvek szerint ilyen típusú intézkedésekre inkább erősödnie kéne, s persze az első tőzsdei reakciókat is megvitatjuk elemzőinkkel. A két interjú között jön még egy kis tőkepiac: 2022. május 26-án a BÉT Xtenden jegyzett Gloster többségi tulajdont szerzett egy nemzetközi piacon jelen lévő szoftverfejlesztő társaságban, az ff.next-ben. Az akvizícióról és az IT-piac kihívásaivairól Szekeres Viktor, a Gloster igazgatósági elnöke beszélt műsorunknak. Adásunk végén pedig még azt is górcső alá vesszük, hogy mennyibe kerül, ha a vasárnapi rántott húst Magyarország top éttermeiben fogyasztanánk el.

Ezt is elbukta Gattyán György – ez nem az ő éve?

A csütörtöki Checklist első részében az aznap megjelent A 100 Leggazdagabb Magyar 2022 című kiadvánnyal foglalkoztunk. A témával kapcsolatban Szakonyi Péter felelős szerkesztő volt a vendégünk, aki többek között azt is megvilágította, hogy Gattyán György az idei listában miért bukta el 2021-es dobogós helyezését, és adta át azt Felcsuti Zsoltnak. A szerkesztő beszélt arról is, hogy kik az új szereplők 2022-ben a listán. A műsor második részében az Orbán Viktor miniszterelnök által szerdán bejelentett, majd pedig Gulyás Gergely és Nagy Márton miniszterek által csütörtökön részletezett költségvetési kiigazító csomagot értékelte Csiki Gergely, a Portfolio lapigazgatója. A különadókat is bőségesen tartalmazó gazdasági csomag makrogazdasági és tőkepiaci hatásaival részletesen holnap, tehát pénteki adásunkban foglalkozunk majd.

+1: Milliárdos vállalkozás után lett az ország legismertebb műtárgykereskedője

A Portfolio testvérlapja, a Pénzcentrum Első Yard című podcast sorozatának hetedik adása Pados Gábor műkereskedőről szólt. Pados Szombathelyre, első generációs értelmiségi családba született, életét már a kezdetektől végigkísérte a művészet. Falta az irodalmat, punk bandát alapított, később fogadott el műtárgyat kölcsön visszafizetéseként, majd pedig megalapította saját kereskedelmi galériáját, az acb Galériát. Az adásból kiderült, hogyan ívelt fel Pados kereskedői karrierje, s miképpen vált klasszikus seftesből elismert galériássá. A műkereskedelmen kívül szó volt arról is, hogy

mennyire igaz, hogy Pados privilegizált helyzetbe született volna a Kádár-rendszer kontextusában,

miért volt neki kevés a klasszikus kereskedő lét,

mit tekint élete talán legnehezebb részének,

de a műsorban Pados beszélt üzleti kapcsolatrendszeréről, a Bátor Táborról, a kortárs művészetbe öntött MNB-s pénzekről, és a Prizma-szoborhoz való viszonyáról is, mely alkotás csak Black Lives Matter szobor néven híresült el, azt követően, hogy a IX. kerületi önkormányzat a Ferenc téren közszemlére tette, de arról már nem gondoskodott, hogy a műalkotás ép is maradjon.

