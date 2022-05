Elkészült a terv, így lesznek klímasemlegesek az épületeink

"Az épített környezet felelős Európa karbonkibocsátásának több mint egyharmadáért. Ezeknek a kibocsátásoknak a megszüntetése azt jelenti, hogy egyszerre kell foglalkozunk az épületek energiahatékonyságával és az anyagellátási lánc karbonsemlegesítésével, amelyre az ágazat támaszkodik" – mondta Cristina Gamboa, a WorldGBC ügyvezető igazgatója.

Hogyan ösztönzi az útiterv az uniós szakpolitikai fellépést?

A javaslatcsomag az uniós politikai döntéshozók számára mind az épületek üzemeltetéséből, mind pedig az anyagokból és az építési folyamatból származó karbonkibocsátások együttes hatására vonatkozik.

Európa épületállományának nagy része elöregedett és nem energiahatékony. Az Európai Bizottság is elismerte, hogy a felújítási arányt legalább meg kell duplázni a 2050-es EU-s klímacélok elérése érdekében.

A javaslatcsomag számos ajánlást fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogyan juttassa érvényre az uniós stratégia a kibocsátások számítását és szabályozását az épületek teljes életciklusára vonatkozóan, valamint olyan intézkedéseket, amelyek az építőanyagok körforgását javítják.

Ha nem sikerül az életciklus szemléletet érvényesíteni, az valószínűleg Európa fennmaradó kibocsátási költségvetésének megtizedelését fogja jelenteni, és nagyban megnehezíti az EU Zöld Megállapodás (Green Deal) 2050-re kitűzött klímasemlegességi, és a COP26-on a döntéshozók által elfogadott célok elérését.

Négy stratégiai útvonal az EU épített környezetének karbonsemlegesítéséhez

Az útiterv 2050-ig készült, és mérföldköveket jelöl ki arra vonatkozóan, hogy az építőipart érintő kulcsfontosságú uniós célkitűzéseket és szabályozásokat hogyan kell idővel szigorítani. A jelentés négy fő út mentén mutat irányt: építési szabályozás, hulladék és körforgás, fenntartható beszerzés és fenntartható finanszírozás.

Az útmutatás jellemzője a többszintű kormányzási megközelítés. Az uniós, a nemzeti és a regionális szakpolitika az építőipar további kulcsszereplőivel való hatékony együttműködésben tudja csak a céljait elérni, így az ütemterv meghatározza, hogyan támogathatják a vállalatok az ütemterv végrehajtását.

Barta Zsombor, a HuGBC elnöke is üdvözölte az EU Policy Roadmap megszületését, amelyről elmondta: „Európa zöld jövője a tét és ezért közös cselekvési tervre van szükségünk. Ebben hatalmas előrelépés a most elkészült útiterv, mely az épületek teljes életciklusát figyelembe véve gondolkozik és javasol lépéseket a fenntartható jövőért. Az építőipar szereplőinek itthon és nemzetközi szinten is tisztában kell lenniük az iparágunk terheltségével és azzal, hogy ha ebben a szektorban változtatni kell az eddigi gyakorlatainkon. A HuGBC jelenleg keresi a forrásokat, hogy rövid időn belül elkészülhessen Magyarország hasonló útiterve is.”

Címlapkép: Getty Images