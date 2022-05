Hamarosan elindulhat a dél-magyarországi nagyváros óriásfejlesztése

Szabadidős komplexumra írt ki tervpályázatot a pécsi önkormányzat kedden - írja az MTI. A tervek szerint aquaparkot, uszodát, szállodát, multifunkciós sportcsarnokot magában foglaló épületkomplexumot építenének.

A Péterffy Attila polgármester által jegyzett előterjesztés szerint az önkormányzat 2015-ben állapodott meg a kormánnyal arról, hogy a Modern Városok Program keretében épülhet meg az aquaparkot, uszodát, szállodát, multifunkciós sportcsarnokot magában foglaló épületkomplexum. Ennek előkészítésére 2016-ban 500 millió forintot biztosított a kormány.

Az összeg nagyobb részét már elköltötte az önkormányzat előkészítő intézkedésekre, így megvalósíthatósági tanulmány készítésére, geodéziai felmérésekre. A polgármester az ülésen elmondta: pozitív döntés esetén közel 80 millió forintot fordítanak a tervpályázat lebonyolítására és a leendő pályaművek díjazására.

A pályázat kiírásával azonban nem mindenki értett egyet a közgyűlésben. Csizmadia Péter képviselő szerint a legalább 50-60 milliárd forintos beruházásra nincs pénze az önkormányzatnak, ahhoz még támogatási ígéret sem áll rendelkezésre a kormány vagy az Európai Unió részéről. Úgy vélekedett, tervpályázatot akkor érdemes csak kiírni, ha rendelkezésre áll az építkezésre a pénz.

Az új sportközpont az Expo Center melletti 11 hektáros területen helyezkedhet el a tervek szerint. A komplexum részletesebben 10 ezer négyzetméteres fedett élményfürdőt és wellnessrészleget, 25 ezer négyzetméteres tavat, élménycsúszdát, hullám- és gyermekmedencéket, illetve öt-hat ezer négyzetméteren egyéb élménymedencéket is magába foglalna.

A pecsma.hu 2015-ös cikke szerint a vizes részeken túl három kosárlabdapálya-méretű edzőcsarnok is épül amelyből több kisebb edzőterem is nyílik (különböző küzdősportoknak, teremfocinak, röplabdának). Az edzőcsarnok mellett egy "centerpályát” tartalmazó sportcsarnok is kialakításra kerül. Ez a pálya három részre lesz osztható mobil falak segítségével, alapvetően bármilyen arra alkalmas sporteseménynek teret adhatnak itt, legyen az edzés, nemzetközi verseny, vagy koncert. A centerpálya körül egy 6000 főre tervezett – de szintén bővíthető – lelátó is épülhet majd.

