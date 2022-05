Tovább emelkedtek a lakásbérleti díjak

Tovább nőttek a lakbérek áprilisban: országosan és Budapesten egyaránt 2,0%-kal emelkedtek az előző hónaphoz képest. A fővárosban a kínálati díjak átlagosan 20%-kal haladták meg az előző év azonos időszakit, ezen belül a pesti belső kerületekben történt a legnagyobb mértékű (23%) emelkedés. Áprilisban a járvány előtti, 2020. januári csúcsnál országosan 6,9, Budapesten 3,2%-kal magasabb díjért kínálták a kiadó lakásokat - derül ki a KSH-Ingatlan.com legfrissebb lakbérindexéből.

A Covid19-járvány kitörésének évében bekövetkezett visszaesés után 2021 februárja óta folyamatosan emelkednek a bérleti díjak, 2022 áprilisában országosan és Budapesten egyaránt 2,0%-kal nőttek az előző hónaphoz mérten. Az előző év azonos időszakához képest országosan 19, Budapesten 20%-kal magasabbak voltak a bérleti díjak. A 2015. évi bázisidőszaki szintet országosan 56, a fővárosban 48%-kal, a járvány előtti, 2020. januári csúcsot pedig 6,9, illetve 3,2%-kal haladták meg az áprilisi lakbérek.

Az előző hónaphoz viszonyítva a főváros valamennyi kerületcsoportjában emelkedtek a kínálati díjak, leginkább, 3,0%-kal, a pesti átmeneti kerületekben, a többi kerületcsoportban 1–2%-kal. Egy év alatt a pesti belső kerületekben volt a legnagyobb (23%), a pesti külső kerületekben a legkisebb mértékű (13%) lakbéremelkedés; a többi kerületcsoportban átlagosan 17–18%-kal nőttek a díjak.

A bérleti díjak emelkedésében továbbra is szerepet játszik a bérleti piac kiegyensúlyozatlansága, azaz a kínálat nem tart lépést a kereslettel. A bizonytalan gazdasági környezet, a megugró infláció és a felfelé kapaszkodó lakáshitelkamatok, valamint az Ukrajnában zajló háború szintén felfelé nyomja az árakat. Emellett hatással van a bérleti díjakra az is, hogy sok cégnél kezd visszaállni a járvány előtti munkarend, azaz a home office-ból áttérnek az irodai munkára, ami szintén fűti a keresleti oldalt. Ennek ellenére továbbra is lehet viszonylag kedvező bérleti díj mellett megfelelő lakásokat találni, ám ezek nagyon gyorsan elkelnek - derül ki a keresőportál elemzéséből, ami kiemeli, hogy a nyári bérleti piaci főszezonban a mostanihoz képest szélesedhet a választék.

Címlapkép forrása: Getty Images