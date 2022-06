Ilyet még nem látott a Portfolio közönsége! - Most kell összefogni és együtt építkezni!

Különleges körülmények között kerül megrendezésre nyár elején a Portfolio Propterty X élménykonferencia, melynek keretei közt az ingatlanpiac legmeghatározóbb szereplői gyűlnek össze a Balaton partján, hogy megvitassák az ágazat legfontosabb kérdéseit.

A makrogazdasági kilátások nagyon régóta nem voltak olyan borúsak hazánkban, mint manapság (bár az elemzők még így is 4% körüli gazdasági növekedést várnak közel teljes foglalkoztatottság mellett – szóval azért temetni sem kell a helyzetet). A kormány múlt héten jelentette be kiigazító csomagját, mely az ingatlanszektort, azon belül is az építőipart gyökeresen érinti, hiszen további 1200 milliárd forintnyi beruházás eltolása következik – a megkezdett projektekből munka azonban továbbra is bőven van. Mindeközben a kamatok is folyamatosan kúsznak felfelé, így a piacnak is egyre nehezebb lesz ellensúlyozni a kieső állami beruházásokat.

Mindezek figyelembevételével a szektor előtt egyértelműen az új kihívásokhoz való alkalmazkodás jelentheti a legnagyobb kihívást, legfontosabb feladatot – igaz, ez az elmúlt két évben folymatosan igaz volt (kezdve a Coviddal, folytatva a Coviddal – megspékelve az alapanyagárak hirtelen elszállásával).

Június 8-9-én valami egészen új dolog érkezik: a Portfolio Property X élménykonferencia a balatonfüredi Anna Grand Hotelben! A vendégek a két napos rendezvény alatt a szakmai tartalmak és a végeláthatatlan networkingen túl az esti állófogadáson a Gin-tonik és Sushi bár kínálatát is élvezhetik, melyekhez élőzenés aláfestés is társul.

A nagy bizonytalanság közepette, ahogy a tőke is keresi a biztonságot, joggal merülhet fel a kérdés, hogy mely területek, szektorok lehetnek az ingatlanpiac következő nyertesei. A járványidőszakban ez egyértelműen a logisztikai szektor volt, de kérdéses, hogy meddig tündököl még a szegmens csillaga. Újra előtérbe kerülhet az iroda, miután az elmúlt két évet főleg a túléléssel töltötte, de az erőteljes fogyasztás hátán a retail szektor is feljebb kapaszkodhat.

Ehhez kapcsolódóan azt a kérdést is fel kell tennünk, hogy vajon mely szektorok, lokációk, funkciók eshetnek áldozatául a gazdasági lassulásnak, a recessziós félelmeknek, az inflációnak, a kamatemeléseknek és az emelkedő kivitelezési költségeknek?

Hogy az ingatlanpiac (annak összes szegmensével együtt) végül milyen irányba is indul el, abban meghatározó szerepe lesz a következő évek politikájának is, ahogy új célok, új hangsúlyok, új erőviszonyok alakulnak. A múlt heti intézkedéseket már érintettük, de árgus szemekkel kell figyelni az uniós források jövőjét is, valamint a következő két év után azért újra belendülhetnek az állami beruházások is – ne feledjük, a nagy cégek évekkel előre is terveznek ám.

Mindezektől nem függetlenül hatalmas fejvakarást okozhat a szegmens zöld átállása is, mely téma az elmúlt években talajvízként tört fel az ingatlanszakmában. A cél közös: kiszámítható és fenntartható fejlődésre és növekedésre van szükségünk – de vajon lehetséges-e ez pont most, ebben a feszített helyzetben, amikor minden egyes elköltött forint számít?

Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre maradéktalanul választ kapjunk, mindenképp érdemes lehet a június 8-9-én megrendezésre kerülő Property X konferencia egyik kiemelt panelbeszélgetését meghallgatni, megtekinteni, hiszen a piac legfontosabb szereplői vesznek részt benne:

Moderátor: Ditróy Gergely, ingatlandivízió-vezető, Portfolio

Résztvevők:

Címlapkép: Getty Images