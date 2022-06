Reméljük a legjobbakat, de nem árt felkészülni: ilyen hatása lenne a gázszolgáltatás leállásának a bérleti szerződésekre

Portfolio 2022. június 02. 14:48

Azt követően, hogy Oroszország leállította többek között a Lengyelországba, Bulgáriába és Finnországba történő gázszállításokat, a hazai ingatlanpiaci szereplőknek is át kell gondolniuk, hogy milyen következményei lennének, ha Magyarország is jelentősen kevesebb gázt tudna importálni. Az elérhető gáztartalékokról és alternatív szállítási útvonalakról a szakértők véleménye is eltér, ami nehezíti a gazdasági szereplők energiahasználatának tervezését. Ha nincs elég gáz az országban, az akadályozhatja vagy korlátozhatja a bérbeadott ingatlanok fűtését is. Milyen hatással lehet ez a meglevő bérleti szerződésekre? Mit tehetnek a bérlők és a bérbeadók? Az OPL gunnercooke ügyvédi iroda ingatlancsoportjának munkatársát, dr. Tóth Pétert kérdeztük.