Kiszámolta az MNB: megvan mi lassíthatja végre a lakásárak emelkedését

Részletes elemzést tett közzé még a májusi lakáspiaci jelentésében az MNB, melyben azt vizsgálták, hogy az alapkamat emelkedésének milyen hatása is lesz a lakáspiacra. Mint kiderül, az emelkedő kamatkörnyezet középtávon (a következő 2-3 évben) jelentősen felbolygatja majd a piacot: a számítások szerint jelentősen visszaesik a forgalom, előnybe kerülnek a saját lakást vásárlók, valamint - ami talán mindenkit érdekel - a lakásárak emelkedése is lassulni fog.

A modell

A kamatkörnyezet szigorodása a hitelezési kondíciók megváltozásán keresztül a gazdaság minden szektorára hatással van, így a lakáspiacra is, ahol a tranzakciók közel fele részben hitelből valósul meg. Az MNB által a lakás- és a hitelpiaci folyamatok modellezésére, a lakáspiaci szabályozói intézkedések hatásvizsgálatára, valamint a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi stabilitási kockázatok elemzésére fejlesztett ágensalapú modellt, ami alkalmas a kamatemelés lakás- és hitelpiaci hatásainak vizsgálatára. A modell közel 4 millió egymással interaktáló, heterogén háztartást és lakást tartalmaz, így teljes leképezését adja a magyarországi lakáspiacnak.

Az elemzésben külső feltételezésekkel éltek a kormányzati intézkedések és a makrogazdasági környezet kapcsán. Előbbi esetén figyelembe vették, hogy a háztartások élhetnek a hitelmoratórium lehetőségével 2020 márciusától 2022 júniusáig, továbbá azt feltételeztük, hogy a családpolitikai támogatások (CSOK támogatás, falusi CSOK, babaváró hitel) érvényben maradnak a vizsgált időhorizont végéig, illetve a ZOP-ot is belekalkulálták. A kamatkörnyezet értékelésére 2021-től 2024-ig vizsgálták a 2021. novemberig megvalósult, illetve várható (előrejelzett) kamatpályák hatását. A Modellt két makropályát feltételezvefuttatták:

egyrészt egy olyan – hipotetikus – makrogazdasági forgatókönyv mentén, amelynél az alapkamat 0,9 százalékon kerül rögzítésre a teljes időhorizonton

másrészt egy olyan pálya feltételezésével, amely 2021 harmadik negyedévéig a tényadatokkal, majd 2024. év végéig a 2021. decemberi Inflációs Jelentés előrejelzésével számol

A kamatemelkedés hatásának a két modellfutás eredményeinek különbségét tekintették. A magasabb kamatokkal számoló forgatókönyvet egyben erősebb árfolyampálya és alacsonyabb infláció is jellemzi, azonban a két makropálya között a kamatok már 2022-ben jelentősen különböznek, amíg az infláció és az árfolyam tekintetében csak 2023 második felétől válik el érdemben a két pálya.

Hogyan fejti ki hatását az alapkamat?

A magasabb kamatok több csatornán keresztül is befolyásolják a piaci folyamatokat. Egyfelől kereslet, és így árcsökkentő hatása lehet az alábbiaknak:

A nagyobb törlesztési terheken keresztül csökkentik a háztartások hitelképességét, így bizonyos háztartások részben vagy egészben kiszorulhatnak a hitelpiacról, ami mérsékli, illetve összetételben is megváltoztathatja a lakáspiaci keresletet is.

A magasabb kamatok miatt a lakásbefektetés alternatívaköltsége nő, ami a befektetési keresletet csökkenti.

A változó kamatozású hitelek nemteljesítési kockázata emelkedik, a moratórium és az alacsonyabb munkanélküliség miatt azonban végeredményben ez a csatorna a vizsgált horizonton nem gyakorol érdemi hatást a lakáspiacra.

Ellenkező hatású, azaz áremelő hatások is folyamatban vannak azonban:

A magasabb alapkamat miatt később várhatóan alacsonyabb infláció fékezőleg hat a lakásárakra, ami élénkíti a keresletet a háztartási jövedelmek magasabb vásárlóértékén keresztül.

A kisebb infláció és erősebb árfolyam az építési költségekre is kedvezően hat, ami szintén élénkíti a keresletet.

A fenti csatornákból makrogazdasági változók időbeli lefutása miatt a magasabb kamatok keresletvisszafogó hatása azonnal, amíg az alacsonyabb infláció élénkítő hatása csak a vizsgált időhorizont második felében érezteti hatását.

Az eredmény: csökkenő forgalom, jobb helyzetben lévő családok és lassuló áremelkedés

Összességében a magasabb kamatpálya mentén 2022-től évente átlagosan 9 ezerrel, azaz körülbelül 4-5 százalékkal kevesebb lakáspiaci tranzakció valósul meg a szimulációban.

A visszaesés abszolút és százalékos értelemben is jobban érinti a vidéki lakáspiacot, a különbség azonban a tranzakciók arányában nem jelentős. Időbeli lefutás tekintetében a keresletvisszafogó hatás 2022-ben és 2023-ban erősebb, 2024-ben már szűkül a különbség a két pálya között (nincs kamatemelés vs. kamatemelés). A magasabb kamatok mellett addigra ugyanis mérséklődhet az infláció és erősödni fog az árfolyam.

Mint kiderül, a tranzakciók számának csökkenése sokkal nagyobb a befektetési célú lakásvásárlásoknál, mint a sajátlakás-vásárlások esetében (évente átlagosan 25, illetve 3 százalék), sőt, 2024-ben Budapesten a magasabb kamatok mellett valósulna meg több sajátlakás-vásárlás.

A befektetési kereslet ilyen nagymértékű visszaesése egyértelműen a lakhatási célú vásárlásnak kedvez,

mivel csökken az összkereslet a lakáspiacon, és ez Budapesten és vidéken is tompítja a magasabb háztartási hitelkamatokon keresztüli drágább forrásköltségek hatását. Mindezeket egybe véve kijelenthető, hogy

magasabb kamatok mellett a csökkenő kereslet eredményeképpen a lakásárindexek is kevésbé növekednek, Budapesten évente átlagosan 2, vidéken 4 százalékponttal mérsékeltebb az árdinamika.

A csökkenő keresletnek (és az emelkedő kamatoknak) természetesen a hitelezési folyamatokra is jelentős hatása van. Az MNB számítása szerint az emelkedő kamatpálya mellett végső soron évente átlagosan 130 milliárd forinttal csökken az új lakáshitel-kihelyezések értéke (itt jelentős az eltérés a fővárost és vidéket nézve, hiszen míg utóbbin 8 százalékkal, addig Budapesten 15 százalékkal csökken a hitelkihelyezés 2024-ig).

A jegybank ezeken felül azt is megállapítja, hogy a nagyrészt hitelből finanszírozott lakásvásárlás a magasabb alapkamattal számoló forgatókönyv mellett nehezebben megvalósítható, ami a szegényebb jövedelmi rétegek és az első lakásukat vásárlók esetében rontja a lakáspiac elérhetőségét. Hozzáteszik ugyanakkor, hogy bizonyos esetekben a kevesebb önerővel rendelkező háztartások is saját lakáshoz juthatnak, azonban ezek a háztartások is magasabb törlesztőrészletek mellett adósodnak el.

Az MNB elemzésének egy másik fontos eredménye, hogy

relatíve sokkal jobb helyzetbe kerülnek viszont az állami családtámogatásokkal érintett lakásvásárlók,

hiszen a befektetési kereslet mérséklődésének árcsökkentő hatása, valamint az alacsonyabb árdinamika miatt relatíve nagyobb segítséget jelentenek az állami támogatások (melyek jelenleg pont, hogy egyre kevesebbet érnek az emelkedő lakásárak mellett). Ez számokban kifejezve azt jelenti, hogy a magasabb kamatok mellett a családpolitikai támogatások mértéke a tranzakciók értékéhez viszonyítva másfél százalékponttal nagyobb, így arányaiban nagyobb segítséget jelentenek a lakásvásárlásban.

Fontos megállapítás továbbá, hogy a kamatemelési pálya különböző mértékben hat a fővárosi és vidéki lakásvásárlókra: a magasabb budapesti lakásárak következtében nagyobb összegű hitelek felvételére kényszerülő budapesti háztartásokat a kamatemelés jobban sújtja, mint a vidéki háztartásokat, akik számára viszont a mérsékeltebb árdinamika és a családtámogatások magasabb aránya magasabb kamatok mellett összességében elérhetőbbé teszi a lakásvásárlást.

Összegzés

A jegybank szimulációs elemzése alapján tehát a magasabb kamatpálya mentén körülbelül 4-5 százalékkal kevesebb tranzakció valósul meg évente, elsősorban a befektetési célú kereslet csökkenésének köszönhetően, miközben a lakásárak éves növekedése 3 százalékponttal kisebb - de árcsökkenésre még így sem lehet ezek szerint számítani.

A kihelyezett lakáshitelek volumene 130 milliárd Ft-tal kevesebb éves átlagban. A magasabb hitelkamatok nehezítik, míg a jövedelmekhez képest alacsonyabb lakásárak segítik a háztartások lakáshoz jutását, összességében – elsősorban vidéken – több első lakásvásárló jut lakáshoz magasabb kamatok mellett. Az első lakásvásárlók közül különösen a fiatal családosok helyzete alakul kedvezőbben az igényelhető családtámogatásoknak köszönhetően.

Címlapkép: Getty Images