Digitalizáció és globális feszültségek: váratlan folyamatok rázzák fel az ingatlanpiacot

Olyan tényezők és folyamatok rázzák fel újonnan az ingatlanpiacot, amire korábban nagyon kevesen számítottak volna: a globális feszültségek rég nem voltak ilyen magasak, miközben a bolygónak a klímaváltozással is meg kell küzdenie. Ezeknek bizony mind köze van a globális világgazdaságba beágyazott hazai ingatlanpiacnak is - legyen szó akár külföldi befektetőkről, alapanyagárak drágulásáról vagy fenntartható építkezésekről. Meglepő módon ez mind összefügg cikkünk másik témájával: a digitalizáció égető szükségességével. Ha elsőre kicsit zavarosnak is tűnik, hogy ezek a témák miként is kapcsolódnak, akkor érdemes lehet ellátogatni a Portfolio Property X konferenciára, ahol válaszokat kaphat a kérdéseire.

Globális zavarok, hazai gondok

Klímaváltozás, orosz-ukrán háború, energiaválság, kínai ingatlanpiac - csupán néhány tényező, mely elsőre ugyan kicsit távol áll a hazai ingatlanpiactól, közelebbről megvizsgálva azonban már egyértelmű, hogy az említett folyamatok alapjaiban határozzák meg Magyarország ingatlanszektorát. A háború, mely ugyan szerencsére nem nyúlik túl a határain, így is jelentős hatást fejt ki az ingatlanpiacra például az épületüzemeltetés szegmensében, ahol a cégek az elszálló energiaáraktól szenvednek. Ennek kapcsán egyre égetőbb kérdés az orosz energiától való függetlenedés kérdése, melynek kllimatikus szempontjai is bőven vannak.

Az ingatlanpiac így is élen jár Magyarországon a zöld átállásban, ahogy itt a legelterjedtebbek a megújuló megoldások. Mint ismert, globális szinten az épületek felelnek a teljes széndioxid-kibocsátás 40%-ért, így nem is lehet kérdés, mekkora felelőssége is van a fenntartható jövő kialakításában az ingatlanpiacnak.

A meghatározó globális folyamatokról beszélve Kína mellett sem lehet szó nélkül elmenni, mely ország ingatlanpiacának összeomlására nemrég még sokan fogadtak is volna akár. Hogy ezek a szerteágazó témák miként is találkoznak egy pontban, arra a Portfolio Property X konferencia egyik panelbeszélgetésén kaphat választ, Palkovics Máté, a Portfolio geopolitikai elemzőjének moderálásában.

Aki nem digitalizál, az lemarad

Most kell talpon lenni, most kell szörfözni, hiszen a nyugati cégek nem pihennek. Menedzsmentkérdések vannak ma a világban és ebben helyt kell állnia a magyar cégeknek, különben gáz lesz

- fogalmazta meg intelmeit Reicher Péter, a a Graphisoft SE országigazgatója még az Építőipar 2022 konferencián a digitalizáció kapcsán. Mint azt akkor is mondta, szerinte az ingatlanpiac jelenlegi problémáira (köztük a fent említett globális jelenségek hatásaival) egyértelműen a szektor nagyobb fokú digitalizációja jelentheti a választ.

Hogy pontosan miben is merül ki a szektor digitális átállása, arra nagyon sokrétű választ lehet adni. Az építőipar szent grálja a BIM lehet, melynek adaptálását a nagy cégek már nagyon várják, a kicsiknek viszont nehéz ehhez alkalmazkodni, a befektetői oldalon pedig a metaverzumok elterjedése kavarhatja fel az álló vizet. Hogy pontosan hol is tart és mit is jelent a proptech és a digitalizáció az ingatlanpiac számára, arról a Portfolio Property X egy másik panelbeszélgetésén kaphat választ Faluvégi Balázs, a Portfolio senior elemzőjének moderálásában.

