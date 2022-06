Térképen az országos lakásárak - Nézzük, hol mennyit ér egy négyzetméter!

Megjelent az OTP Jelzálogbank legújabb, a NAV 2021-es tranzakciós adatait feldolgozó Lakóingatlan Értéktérképe, ami 2021 egészére tartalmazza a járási, megyei és kerületi átlagárakat, az egy év alatt bekövetkezett árváltozásokat, valamint a lakáspiaci forgalom alakulását. A legfrissebb adatok alapján 2021-ben országosan egyharmados forgalomnövekedés mellett 12,5%-os árnövekedés volt mérhető a lakóingatlanok piacán. A már év elején is azonosított számtalan, és egyre mélyülő kockázat mellett az orosz-ukrán háborúval egy újabb válság jelent meg, ezek hatása idén már forgalomcsökkenést hozhat, miközben van rá esély, hogy a reálár-szint 2022-ben összességében még nőhet. A trendforduló ugyanakkor egyre valószínűbb – olvasható az elemzésben.

A számokat nézve fontos hangsúlyozni, hogy a NAV lásleltetett adatszolgáltatása miatt ezek a 2021-es évre vonatkoznak. Tavaly óta viszont a nemzetközi környezet mellett a hazai gazdaságban is nagy változások történtek, a háború mellett ki kell emelni az emelkedő inflációt, ami a lakásárakra is hatással van. Éppen ezért ha a mai adatokból készítenénk térképeket, minden bizonnyal már magasabb árakat látnánk. Ennek ellenére a térképen és az ábrákon látható számok is jó kiindulópontot adnak, segítve az ország különböző területei között az összehasonlítást.

Emelkedő forgalom mellett tovább nőttek az árak

Az országos lakásárszint 2021-ben, a megelőző évi kisebb megtorpanás után ismét kétszámjegyű mértékben, nagyjából 12,5%-kal nőtt a NAV – egyelőre még nem teljes körű – ingatlanforgalmi adatai alapján. Minden településtípusban drágulást látunk, noha míg a községekben és a kisebb városokban 9-10% közé mérséklődött, Budapesten és a megyei jogú városokban 6, illetve 14%-ra gyorsult az árnövekedés üteme a megelőző évihez képest.

„Az előzetes adatok alapján, 2021-ben egyharmadával nőtt az ingatlanforgalom. A 170 ezret közelítve, az adásvételek számában így közel másfél évtizedes rekord dőlhetett meg tavaly. Ezt a 2020-ban, a pandémia miatt elmaradt kereslet késleltetett aktivizálódása, illetve a tavaly bevezetett számos otthonteremtési támogatás segítette. A legnagyobb mértékű, 50%-os Budapesten volt a gyarapodás, míg a községekben és kisebb-nagyobb városokban 25-30% között nőtt a tranzakciószám” – fejtette ki az adatok kapcsán Valkó Dávid, az OTP Jelzálogbank ingatlanpiaci vezető elemzője.

Érdekesség, hogy ez a 170 ezres szám jelentősen eltér a Duna House 150 ezer körüli becslésétől. A korábbi években nem volt jellemző ekkora különbség, úgy tűnik viszont, hogy a tavalyi évben az elmúlt 12 év legtöbb adásvétele valósulhatott meg.

Az adásvételek számának alakulásával és az áremelkedés ütemének országos eltéréseivel egy későbbi cikkben részletesebben is foglalkozunk, most viszont nézzük a lakásárakat!

Lakásárak a megyékben és a megyeszékhelyeken

Bár Somogy tavaly az élről a középmezőnybe esett vissza áremelkedés tekintetében, a Balaton-parti települések felfokozott keresletét jellemzi, hogy míg a megye 2020-ban – átvéve a vezetést árszintben – először lépte át a 400 ezres határt, 2021-ben, ugyancsak az élen állva, már 520 ezer Ft/m2 átlagárral dicsekedhet. Pest megye csak kevéssel marad el a félmilliós szinttől, és még Hajdú-Bihar és Győr-Moson-Sopron átlagos négyzetméterára haladja meg a 400 ezret. A legolcsóbb hagyományosan Nógrád megye, tavaly 138 ezer Ft/m2 átlagértékkel, egyedüliként a 200 ezres limit alatt.

Csakúgy, mint az árváltozásnál, természetesen az árszintnél is erős a kapcsolat a megyék és megyeszékhelyeik között. A látványos kivétel továbbra is Somogy, ahol a forgalom továbbra is jelentős részét adó Balaton-parti települések víz közeli ingatlanjai átlagosan jóval drágábbak a kaposvári árszintnél. A megyeszékhelyek ársorrendjének hagyományos négyes élbolya 2021-ben így alakult:

Debrecen (492 ezer Ft/m2),

Székesfehérvár (490 ezer Ft/m2),

Veszprém (472 ezer Ft/m2)

Győr (471 ezer Ft/m2).

A sor másik végén, 20% feletti éves drágulást követően – változatlanul Salgótarján áll 164 ezer Ft/m2 átlagértékkel. A 300 ezres szint alatt még Békéscsaba és Miskolc találhatók.

A következő térkép a 2021-ben eladott lakóingatlanok átlagárát mutatja járásonként. 19 járás átlagára haladja meg a 600 ezres szintet, és további 23 a 450 ezer Ft/m2-t (sötétbarna színezés). A legdrágább 19 közé budapesti kerületeken kívül ismét

a Balatonfüredi (738 ezer Ft/m2),

a Fonyódi (724 ezer Ft/m2), a Siófoki (722 ezer Ft/m2),

a Budakeszi (664 ezer Ft/m2) és

a Dunakeszi (607 ezer Ft/m2)

járás jutott be. A 450 ezer feletti kategóriába további budapesti kerületek és Pest megyei járások mellett még a Gárdonyi, Debreceni, Székesfehérvári, Balatonalmádi, Győri és Soproni járás került be.

Forrás: OTP Jelzálogbank

21 járás átlagára marad 100 ezer Ft/m2, és további 36 járásé 150 ezer Ft/m2 alatt (legvilágosabb színezés), és ebből csak 16 dunántúli. A legtöbb járás ebben a kategóriában hagyományosan észak-magyarországi Borsod-AbaújZemplén és 9 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei).

Az országos átlagár tavaly hajszállal meghaladta az 500 ezer Ft/m2-t, a főváros nélkül számított 349 ezres vidéki átlaghoz pedig a Pécsi járás áll legközelebb.

Egymillió forint felett az V. kerületi átlagár

A megelőző évi tizedszázalékos csökkenést követően, a 2021-es 6,1%-os árnövekedés után

a főváros V. kerülete még mindig messze vezeti a budapesti árrangsort 1,052 millió Ft/m2-rel, először átlépve a milliós szintet.

Ehhez képest a második legdrágább I. kerület átlagára 11%-kal alacsonyabb, 934 ezer Ft/m2. A 900 ezres szint fölé még a XII. és II., a 800 ezres limit fölé pedig a XI., VI. és XIII. kerületek jutottak. A másik végletet, még éppen az 500 ezres átlag alatt a XXI., XX. és XXIII. kerületek adják. A XXIII. kerület 2014 óta először mozdult előrébb a rangsor legvégéről, köszönhetően annak, hogy az elmúlt két évben több nagyobb lakásprojekt értékesítése és építése indult itt el.

Az alábbi térkép legsötétebb színezése azt a 35 irányítószám-körzetet jelöli, ahol az átlagár tavaly meghaladta a 850 ezer Ft/m2-t. Ezek egyrészt pesti belvárosi körzetek (az V. kerület például teljes egészében ide tartozik), illetve a budai oldal drágább területei (az I. kerület egészével), valamint koncentrált újlakás-építéssel jellemezhető városrészek a IX. és XIII. kerületekben.

A legdrágább körzet hagyományosan a 1014-es (Budai Vár): tavaly itt közelítette az 1,5 milliós szintet az átlagos négyzetméterár.

Az V. kerület még azzal emelkedik ki, hogy a legolcsóbb körzetében (1053) is 960 ezer feletti átlagáron keltek el a lakások.

Forrás: OTP Jelzálogbank

550 ezer Ft/m2 alatti átlaggal 32 körzet áll (legvilágosabb színezés). Ezek között tavaly is csak egy budai oldali volt (1225). Ugyanakkor a XX., XXI. és XXIII. kerületek teljes egészében ide esnek. A budapesti átlagot jelentő 714 ezer Ft/m2 fajlagos árhoz a 1131-es irányítószám-körzet (Angyalföld külső része) áll legközelebb. A forgalom mindössze néhány százalékát kitevő házak esetében az átlagár ennél 20%-kal olcsóbbra, 568 ezer forintra adódik. Új lakások esetében pedig átlagosan nagyjából 1,2 millió forintos fajlagos árral kell manapság kalkulálni, noha ez nagyban függ a projekt kivitelezési stádiumától is.

Mit hoz a jövő?

Egyelőre sok bizonytalan tényező nehezíti a jövőbe tekintést, mindenesetre az elmondható, hogy a lakáspiaci ciklusfordulóknál első lépésben a makrokörnyezet változik. Ebben a kilátások most egyértelműen borúsak, mind nemzetközi szinten, mind hazánkban, összességében tehát jelenleg igen reális szcenárió a forduló megindulása. Ez hat a támogatási rendszerre, a kamatszintre, a foglalkoztatásra, a jövedelmekre. A trendforduló második fő jeleként ezt követően a kereslet mérséklődik, elmaradnak a hitelből és – ezek hiányában – a támogatások igénybe vételével vásárlók, majd a befektetők is inkább kivárnak. A forgalom visszaesését az árszint alkalmazkodása kis késéssel követi. Végezetül a legnagyobb tehetetlensége a kínálatnak van, így a lakásépítések visszaesése a ciklusforduló végére marad. Vannak emellett mikroszintű indikátorai is a trendfordulóknak; ilyen jelenleg például az, hogy a változásokat – akár pozitív, akár negatív irányban – elsőként jelző budapesti piacon az árnövekedés már évek óta igen mérsékelt.

A magyar lakáspiacot a támogatási rendszer, és az áprilisi választások előtt hozott háztartási büdzsét érintő kedvező döntések (minimálbér emelése, béremelés a közszférában, szja visszatérítés, pályakezdők szja mentessége) most még viszik előre. A második félévben ugyanakkor már csökkenhet a kereslet, elsősorban a hitelből vásárlók körében, így a tranzakciószám idén kis mértékben már visszaeshet. Azonban van rá esély, hogy az éves országos árindex reálértéken még növekedhet, ez majd csak 2023-ban fordulhat stagnálásba, majd csökkenésbe. Nominális árcsökkenést ugyanakkor egyelőre nem tartunk valószínűnek, az gazdasági lassuláskor nem, hanem jelentősebb recessziókor – amit esetünkben pl. az EU-s támogatások elmaradása válthatna ki – szokott inkább bekövetkezni.

Címlapkép forrása: Getty Images