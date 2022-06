Nagy kihívások, hangzatos megoldások - Ezek formálják jelenleg az ingatlanpiac jövőjét

Jó hangulatban folytatódott délután Balatonfüreden a Portfolio Property X konferencia. A déli networking és ebédszünetet több párhuzamosan induló szekció követte, ahol olyan területek kerültek elő, mint az energiaárak és az épületüzemeltetés, a fenntarthatóság, a globális folyamatok és a digitalizáció.

Energia és épületüzemeltetés

A konferencia délutáni szekciói közül az elsőben a kereskedelmi ingatlanpiac egyik legégetőbb kérdése, az energia és az épületüzemeltetés került reflektorfénybe. Az energiaárak elmúlt hónapokban tapasztalt elszállásával az üzemeltetés költségei is rettenetesen megemelkedtek, ami plusz terheket rak a bérlők nyakába - az üzemeltetés költségei korábban az infláció alatt emelkedett, azonban újonnan, még a rettentő magas infláció mellett is, a költségek drágulása ezt messze meghaladta.

Ez a költségnövekedés azonban volt aki szerint nem feltétlenül rossz, hiszen ez kikényszeríthet egyfajta fenntartható átállást

- ennek a legnagyobb akadálya ugyanis eddig pont a kényszer hiánya volt. A beszélgetés résztvevői közül többen is azt hangsúlyozták, hogy szerintük a bérlők vagy felismerik maguktól, hogy nem kell télen 28 fokosra felfűteni az irodát, hanem elég lesz 22-23 fokon is, vagy ezt majd a szabályozásnak kell megszabnia. Utóbbi felvetés erős ellenvéleménnyel is találkozott mondván, a piacon mindig a bérlő diktál - ha ő 30 fokos irodát akar, akkor azt meg kell adni neki (az üzemeltetést azonban lehet úgy menedzselni, kialakítani, hogy még ez is fenntartható és költséghatékony legyen).

ESG és finanszírozás

A fenntarthatóság kérdése többször is szóba került a konferencián, külön szekciót is kapott, ebben a szekcióban például a jegybank felelőssége is felmerült. Ilyen felelősség lehet például a pénzügyi rendszer a fenntarthatóság irányába való terelése - például a zöld otthon program, vagy a növekedési kötvényprogram által. Az MNB mindazonáltal a tőkekövetelményeknél is figyelembe veszi a zöld szempontokat, és az ilyen ingatlanok valóban jobb fedezetként szolgálnak, valóban jobb termékek lesznek. Az oktatásban viszont alig van jelen az ESG (ez egyébként a konferencia során többször is elhangzott).

Az ingatlanok esetében egy komplex taxonómiát kell megfogalmazni, új épületeknél ez könnyebben teljesíthető, de a régieknél ez nehéz feladat, nehezen standardizálható. Magyarországon az épületek fenntarthatóságánál például a kivitelezés, vagy az anyagok előállítása nincs benne ebben, de az is számít, hogy például hogyan jutnak el az épülethez a használók, autóval, biciklivel vagy egyéb módon? Nyugaton már ez, vagyis a 2-es és 3-as kibocsátás is az engedélyeztetés része.

Háború és klímapolitika

Az ingatlanpiacot a fenti tényezők mellett globális folyamatok is befolyásolják, ilyen a szomszédban dúló háború, Kína helyzete és a globális klímapolitika - ez a téma is külön panelbeszélgetést kapott.

Az orosz-ukrán háború kapcsán a szakértők úgy vélekedtek, hogy annak talán egyetlen pozitív hatása az orosz emisszió radikális csökkenése, miután olyan visszaesés elé néznek, mint amit a 90-es évek elején tapasztaltak. A fenntartható energiaforrások tekintetében kiemelésre került, hogy azok még mindig széniparral versenyeznek - az első feladat így a szén kiirtása kellene, hogy legyen a rendszerből.

Az olyan válságok, mint például a Covid lehetőséget teremtett arra, hogy előrébb lépjünk a klímacélokban, de ezt nem tettük meg

- megtanultunk például online üzletet kötni, ahelyett hogy repüljünk, de most ez kezd visszaállni. Ennek kapcsán a háború szintén lehetőséget nyújt, hogy ne gázzal fűtsünk, de mégis a fosszilis energiát erőltetjük. A sok egyezmény után most már cselekedni kell, ha meg akarjuk állítani az éghajlatváltozást, ahhoz nulla co2 kibocsátás kell. Teljesen mindegy, hogy azt hány foknál tesszük, minél gyorsabban annál jobb.

Kína kapcsán elhangzott, hogy egyre többen beszélnek arról, hogy egy eurázsiai korszakot kellene elindítani, ennek az új Kína selyemút egy fontos eleme lenne. Athén aranykora óta 16-szor volt egy világrendi átalakulás, ami legtöbbször háborúval járt, most is egy ilyen átalakulás küszöbénél vagyunk. A klímaszempontokat tekintve kiemelendő, hogy az "egy övezet egy úton" belül létezik a zöld selyemút is, illetve, hogy sokszor elfelejtjük, hogy Kína élen jár a megújuló energiaforrások fejlesztésében és használatában is.

Proptech és digitalizáció

Az adat az új olaj – tartja a régi mondás, és finomítani is kell, csakúgy mint a kőolajat. Az információ hatalom, de ez felelősséggel is jár

- hangzott el újra, kicsit más köntösbe bugyolálva a már lassan ősrégi mondás. A szállóige ugyan kortalan, Magyarországon viszont még nem igazán került implementálásra, ahogy azt egy másik szekcióból kiderült. A digitalizáció magyarországi elterjedését több tényező is akadályozza (és egyik sem a vállalkozói kedv, vagy az edukáció hiánya): ilyen a tőke és az új szolgáltatások felvevőpiacának teljes hiánya. A tech-startupok egy másik problémája, hogy sokaknak referenciák, referencia-munkákra van szüksége ahhoz, hogy alkalmazzon valakit, valamit. Az se árt, ha a szoftver egyes esetekben elterjedt, mert csak akkor fejtik ki hatásukat, ha sokan használják.

A szekcióban természetesen a BIM szerepe is szóba került, mint az építőipar alfája és omegája. Ennek elterjedésében az államnak, mint a legnagyobb megrendelőnek, hatalmas felelősségge van - sok országban már BIM-sztenderdeket vezetnek be az állami beruházásokra, ezzel is elősegítve a rendszer elterjedését.

Most kell összefogni a piacnak!

A konferencia a már-már hagyománynak számító, szektorokon átívelő könnyed, jó hangulatú beszélgetéssel zárult. Igaz, ezzel némileg ellent mond az első sarkosabb kijelentés, miszerint

az építőiparba most lassulás érkezik, ahogy a beruházások is lelassulnak, valamint kiszámíthatatlan árazás és infláció felé haladunk

- de a piaci igények most is megvannak. Érdemes megnézni Lengyelországot, ott az építőipari költségek nem emelkedtek olyan mértékben, és a bérlők is nagyobb méretű irodákat mernek bérelni, mint Magyarországon.

A növekedés is lelassul, a legnagyobb gond a piaci bizonytalanság, így a régi, bevált partnerek sokkal jobban felértékelődnek. Fontos a hitelezés, de még fontosabb, hogy az biztonsággal történjen. Az utóbbi időben Magyarországra mintha több külföldi beruházás érkezne, akik mögött építési tevékenység is áll. Irodákra továbbra is van igény.

Címlapkép: Mónus Márton/Portfolio