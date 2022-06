Hosszabb távon nem tudunk nagy hibát véteni, ha ingatlanba fektetünk

Elkezdődött a balatonfüredi Portfolio Property X 2022 konferencia második napja, amelyen az ingatlanbecslés nehézségeibe, a digitalizált munkakörnyezet jellemzőibe, valamint a jövő munkatrendjeibe avatták be a szakértők egy szakmai reggeli keretében a résztvevőket. Válság válság hátán, de ki lehet jönni győztesen belőle? Mi teszi leginkább értékállóbbá az ingatlanokat? Melyek a legfontosabb trendek, amik a jövő HR-jét alakítják? Hogyan alakul a jövő munkavégzése, munkahelye? Nem könnyű kérdések, lássuk a szakértők válaszait!

Válság vagy nem? Hogyan változik az ingatlanok értékbecslése most?

Változások és sokkhatások érik a piacokat, az építőipari költségek változása, ami leginkább közép-hosszú távú hatás, illetve a finanszírozás megváltozása természetesen befolyással van az ingatlanok értékére is. Az értékbecslés során nem lehet ezeket kihagyni, elkerülhetetlen, hogy a gazdasági változások az ingatlanok értékére is hatással legyenek - többek között ezekről beszélgetett Telekesi-Csuhay Borbála MRICS (COO, ESTON International), Jakab Zsolt MRICS (ingatlanalapokért felelős portfóliómenedzser, Diófa Alapkezelő), Limp Adrián MRICS (Partner, Head of Valuation & Advisory – Hungary, Cushman & Wakefield), Pápai Dorottya MRICS (üzletfejlesztési vezető, RE/MAX Magyarország), Sarlós Nóra MRICS (vezérigazgató, MFB-Ingatlanfejlesztő Zrt.).

Különösen fontos a rugalmasság, illetve, hogy komoly iparági szaktudással rendelkezzen az adott ingatlan értékét meghatározó szakértő. Az értékbecslésről, az ingatlanok értékállásáról szóló beszélgetés egyik legfontosabb mondta az volt, hogy:

Hosszú távon nem tudunk nagy hibát véteni, ha ingatlanba fektetünk.

A közönség szerint az ingatlanok értékére a legnagyobb kockázatot a kamatok változása jelenti, ezt követi az építőipari költségek változékonysága. Míg az ingatlanok értékét leginkább az energiahatékonyság növelése tudja biztosítani a többség szerint. Az értékállóságban a közönség a lakóingatlanokban hisz a leginkább, a szakértőktől ugyanakkor elhangzott, hogy az ipari ingatlant jól lehet most értékesíteni, vétel kapcsán a retail lehet célszerű, illetve a minél egyszerűbb ingatlanok, ahol egyszerűbb megvalósítani az energiahatékonysági beruházásokat. Azt is megemlítették a beszélgetés résztvevői, hogy a kivárás is jó taktika lehet, illetve az ingatlaneszközök diverzifikációja.

Uniós pályázatok, digitális munkakörnyezet és HR-kérdések

A konferencia második napján egészen különböző témákban szólaltak meg szakértők, Kós Balázs, a Blue Door Consulting alapítója, ügyvezetője, Hajdu Gábor, a ShiwaForce üzletfejlesztési menedzsere, és Szabó Viktória, tréner, coach, szervezetpszichológus. Elsőként az EU-s forrásokról volt szó, a közvetlen uniós pályázatok még egy ismeretlen kategória Magyarországon – ezen belül az ingatlanpiacon is, - pedig hatalmas kihasználatlan pénzügyi források vannak Brüsszelben, amikre rá lehet menni. Évi több száz milliárd euróról beszélünk. A probléma az, hogy egészen idáig nem kaptak kellően nagy hangsúlyt a magánszektor lehetőségei. A köztudatban szinte csak az államon átfolyó közvetett pályázatok léteznek. Nagy tanulság, hogy közelebb kell hozni az EU-t a kelet-közép-európai vállalkozói réteghez. Nyugaton a közvetlen, konzorciumban megpályázható források lehetősége benne van az üzleti gondolkodásban, ezt kell itthon is meghonosítani. Az uniós források ilyen szintű megpályázása továbbá magával hozhatja a magyar magánszektor lobbierejének növekedését is Brüsszelben.

A digitális munkakörnyezetről megtudtuk, hogy míg 2020 előtt szervezeti silók és zavaros információáramlás volt a jellemzőbb, addig a pandémia után a távmunka és a digitális forradalom kora jött el, mára pedig egyértelműen a hibrid munka állandósult. Elkezdtünk visszatérni a korábbi normalitásba, de megjelent a munkaerőpiacon egy új generáció, akik számára már a hibrid munka a normalitás – ehhez a cégeknek is alkalmazkodnia kell, különben elvésznek a tehetségek. Ehhez az alkalmazkodáshoz, átálláshoz nyitottságra, kidolgozott folyamatokra, megfelelő eszközökre (például projektmenedzsment szoftverekre), felkészülésre és megfelelő implementációra van szükség.

Melyek a legfontosabb trendek, amik a jövő HR-jét alakítják? Megtapasztaltuk, hogy mennyire gyorsan változik a világ, egyes trendek napok, hetek alatt tudnak végigsöpörni a világon, ellenben a cégek nincsenek rendesen felkészülve ezekre a változásokra. Ennek a legnagyobb akadálya, hogy a változás emberi oldalát nem kezeljük megfelelően, hatékonyan. Fontos, hogy az emberek értsék és élvezzék is a változást. Turbulens időkben a legnagyobb hiba, ha a tegnap logikájával válaszolunk a kihívásra. Ennek mentén ma olyan trendek határozzák meg a munkaerőpiacot, mint a harc a tehetségekért, a méltányosság (egyéni elvárások a dolgozók felé) vagy a dolgozói well-being elterjedése – hiszen félő, hogy a következő pandémia a kiégés lesz.

Kellő erőbefektetéssel, mentorálással folyamatosan fejlődést érhetnek el a munkavállalók egyénenként, illetve közösen az egész szervezet. Ez a gondolat a siker kulcsa. Ezt a gondolkodást ténylegesen beültetve egy munkahelyi szervezetbe elérhető, hogy a jövő kihívásait felkészülten tudja várni az egész vállalat.

Future of Work

A munkahelyek, a munkakörnyezet és az irodaházak jövőjéről volt szó a konferencia utolsó beszélgetése során, amiben Hintenberger Zsolt MRICS (alapító partner, Realiscon), Déri Bea (Director of PR, Marketing & Design, CPI Property Group), Gárdai János (Chief operating officer, GTC), Kalaus Valter MRICS (Managing Partner, Newmark VLK Hungary) és Michael P. Smithing FRICS (Co-founder, Days2gether) vettek részt. A foglalkoztatottak harmada irodában, számítógéppel dolgozik világszerte, egy kutatás szerint ők heti 3 otthoni munkanappal is ugyanolyan hatékonyan el tudják végezni a feladataikat. A kérdés, hogy hogyan tudják magukat és a környezetüket egyensúlyban tartani és milyen hatással lesz a hibrid munkavégzés az új kollégák integrációjára nézve. A következő pár évben is nagy változások várhatók, az irodatér nem csak klasszikus munkatérként fog funkcionálni. Egyre több országban vizsgálják a négynapos munkahét bevezetését is.

A most csőben lévő 300-400 ezer négyzetméternyi iroda kapcsán az elindult fejlesztéseket biztosan be fogják fejezni, de a ma még tervasztalon lévő fejlesztések lehet, hogy lassabban valósulnak meg. Hosszú távon viszont ekkora mennyiség még gazdára találhat.

Van, aki szerint akár 1 millió négyzetméternyi iroda is feleslegessé válhat a következő években Budapesten, más vélemények szerint a korábbi 30 helyett legfeljebb 5-10 százaléknyi területvisszaadás várható. A jó lokáció továbbra is kiemelten fontos, de a szolgáltatások is nagyon felértékelődtek. A mai irodai környezet a nappalinkkal versenyzik. A bérlőknél jelenleg az útkeresés zajlik, ehhez kell a tulajdonosoknak megfelelő támogatást nyújtaniuk.

Címlapkép: Stiller Ákos/Portfolio