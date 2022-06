Bajban a magyar lakásvásárlók? - Csak hiszed, hogy vettél egy lakást

Az építőipar, azon belül a lakóingatlan fejlesztés is azon szektorok közé tartozik, melyet jelentős általános bizonytalanság kezdett övezni idén. Ennek a kockázatait számos ingatlanfejlesztő úgy hárítja át a vevőkre, hogy azok ennek egyáltalán nincsenek tudatában, az aláírt szerződés pedig napjainkban sok esetben egyáltalán nem garantálja, hogy az adott áron és határidőben valóban övék lesz a lakás – állapítja meg legfrissebb piaci elemzésében Kricsfalussy Tamás, a Metrodom értékesítési igazgatója.

Az építőanyagok, az üzemanyag és az energia elszálló árai az építőipart is meglepték és megviselték. A gyorsan forgó termékeket értékesítő iparágakkal ellentétben ilyen helyzetben különösen nagy problémával néz szembe az építőipar a szektorra jellemző hosszútávú projektek miatt: míg egy étterem gyakorlatilag azonnal érvényesíteni tudja az élelmiszerek megemelkedett árait saját áraiban, az ingatlanfejlesztők akár 1-2 évvel azelőtt értékesítik a lakásokat, hogy megvásárolnák az azok felépítéséhez szükséges egyes építőanyagokat. Amíg korábban viszonylag egyszerűen és nagy biztonsággal meg lehetett becsülni, hogy hogyan fog alakulni egy-egy termék ára a következő évben, addig most teljes a bizonytalanság.

„Márpedig úgy nagyon nehéz árat meghatározni egy 2 év múlva elkészülő lakásra, hogy a fejlesztőnek fogalma sincs, hogy a tégla vagy a parketta 20, 50 vagy akár 100%-kal fog-e drágulni, és ugyanez igaz az áramra vagy az üzemanyagra is. Ilyen mértékű áringadozások mellett pedig nem csak a profit tűnhet el nagyon gyorsan, de akár az egész építkezés is ellehetetlenülhet.” – emeli ki Kricsfalussy Tamás, majd hozzátette, hogy az üzleti kockázatvállalás természetesen a vállalkozói lét része, de egy bizonyos szint felett már inkább szerencsejátékról, mint üzletről beszélünk. A megnövekedett kockázatot pedig valahogyan kezelni kell, az egyes fejlesztők által alkalmazott megoldások azonban nem csak eltérőek, de sokszor kifejezetten veszélyesek is lehetnek a vevő számára.

A legtisztább eset, amikor a fejlesztő egyszerűen megemeli az árakat, bízva abban, hogy a megnövekedett vételár biztosítja azt a tartalékot, ami elég az áremelkedések és ingadozások kezelésére.

Az új építésű lakások piacán látott, az inflációt jelentősen meghaladó, 20-25%-os idei áremelkedésnek is ez az egyik magyarázata.

Mások inkább a projektek felfüggesztése, az indítás elhalasztása mellett döntenek. Budapesten például tavasszal, mindössze 700 új lakás került piacra. Ez az elmúlt években megszokott mennyiségnek nagyjából 25-30%-a. Az ingatlanfejlesztők harmadik csoportja azonban inkább az adásvételi előszerződésekbe, a regisztrációs szerződésekbe nyúl bele, és ahogyan sejthető, nem a vevők számára kedvező módon.

Kricsfalussy Tamás szerint az úgynevezett regisztrációs szerződések nagy része mára szinte teljesen egyoldalúvá vált: a vevőnek milliós nagyságrendű összeget kell leraknia, és kötelezettséget vállalnia az (elő)szerződés megkötésére úgy, hogy annak alapvető feltételeivel, például az átadási határidővel sincs még tisztában. Az eladót viszont ezek a regisztrációs szerződések jellemzően semmire sem kötelezik: ha nem indítja el a projektet, megemeli az árat, vagy egyszerűen csak nem hívja fel a vevőt a szerződéskötésre, csupán a regisztrációs díjat kell visszafizetnie, sokszor azt is kamat nélkül. Egyes előszerződések esetén már a lakás ára sem tekinthető fixnek. A szerződésekben az eladók fenntartják a lehetőségét annak, hogy bizonyos feltételekkel megemelhessék menet közben is az ingatlan árát. Ezek a feltételek, illetve a lehetséges áremelés mértéke pedig általában elég lazán vannak megfogalmazva, nehéz belőlük egyértelműen kiolvasni, hogy mire is számíthat majd a vevő.

A leggyakoribbá azonban az eladói elállás feltételeinek felpuhulása vált.

Korábban ez a lehetőség jellemzően arra az esetre korlátozódott, ha a vevő nem tudott fizetni, vagy indokolatlanul nem vette át az elkészült lakást. Mostanra viszont szinte általánossá vált, hogy az eladók bizonyos piaci helyzet, a munkaerőpiac megváltozása, váratlan gazdasági helyzet, vagy más, teljesen megfoghatatlan, homályos feltétel bekövetkezése esetén egyszerűen elállhatnak a szerződéstől. Az egyoldalú elállási feltételek között időnként elsőre egészen meglepő dolgok is felbukkannak, például, hogy az eladó nem talált megfelelő áron dolgozó vállalkozót, vagy hogy egyszerűen nem tudta határidőre felépíteni a házat. Ezek az egyoldalú eladói elállások sokszor teljesen szankciómentesek, a dupla foglaló helyett egyszerűen csak a már befizetett pénzt kell visszaadniuk. Ezzel a technikával a fejlesztő gyakorlatilag teljesen ki tudja zárni az áremelkedések, áringadozások kockázatát: ha megugranak a költségek, megnőnek a lakásárak, a vállalkozó egyszerűen él az elállási joggal, esetleg rögtön tesz egy új, magasabb árajánlatot, amiért ismét megvásárolható a lakás, vagy ha a vevő elfogadja az eladó áremelési javaslatát, az eladó nem él az elállás lehetőségével.

„Fontos aláhúznunk, hogy nem minden ingatlanfejlesztő hozza ilyen kiszolgáltatott helyzetbe a vevőit, de az így eljárók ügyfeleiről gyakorlatilag elmondható, hogy csak ők hiszi azt, hogy lakást vásároltak. Az ingatlan az adott áron valójában csak akkor lesz az vevőké, ha a dolgok minden szempontból jól, a vállalkozó várakozásai szerint alakulnak. A jelenlegi piaci helyzetben azonban erre inkább kevesebb, mint több az esély, és sokan fognak csalódottan rádöbbenni néhány hónap, 1-1,5 év múlva, hogy sokkal többet kell majd fizetniük a lakásukért. És ez még mindig a jobbik eset, mert előfordulhat, hogy a vevő már több részletet befizetett, akár a vételár nagyobb részét is, ezzel gyakorlatilag ő finanszírozva az építkezést, a végén pedig lakás nélkül marad egy olyan piacon, ahol esélye sem lesz, hogy a korábbi áron jusson lakáshoz.” – jegyzi meg Kricsfalussy Tamás.

Akik jelenleg új építésű lakás vásárlásában gondolkodnak, azoknak érdemes fokozottan megnézni, hogy milyen szerződést írnak alá, hogy pontosan mit is vállal és mit nem az eladó. A megnyugtató szavak helyett mindig a papírnak higgyünk, és igenis számoljunk azzal, hogy az eladó nem véletlenül ragaszkodik bizonyos feltételekhez, hanem azokkal, ha az érdekei úgy kívánják, élni fog. Attól, hogy a fejlesztők igyekeznek csökkenteni saját kockázataikat, a vevőknek egyáltalán nem kötelező ezeket magukra venniük. A másik lehetőség, hogy kész, vagy közel kész lakást választanak az eladók, ahol már nem kell számolni áremelkedéssel, vagy az eladói elállással.

