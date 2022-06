Jön a fordulat a lakáspiacon: az USA legnagyobb közvetítői már leépítésbe kezdtek, folyamatosan esik a kereslet

Az Egyesült Államok két egyik legnagyobb ingatlanközvetítő cége is leépítésekbe kezd: a Compass a dolgozói 10%-ától, a Redfin 8%-tól válik meg - írja a CNBC az SEC közleményére hivatkozva. A leépítések mögött állhat az amerikai lakáspiac lassulására mutató egyre több jel, hiszen a lakáseladások száma hónapok óta csökken, csakúgy mint az új lakáshitelek iránti kereslet.

Érik a lakáspiaci fordulat az Egyesült Államokban, ahogy az ország két egyik legnagyobb közvetítőcége is leépítésekbe kezdett. Az amerikai t360 (lakáspiacon specializálódó) ingatlantanácsadó cég ranglistáján az eladási volumenek szerint 2021-ben a Compass egyenesen a legnagyobb cég volt, a Redfin az ötödik - most ez a két cég bocsájtja el a dolgozói 10 és 8%-át.

A Redfin vezérigazgatója, Glenn Kelman blogbejegyzést is közzé tett a cég honlapján a leépítések kapcsán amiben kiemeli, "mivel a májusi kereslet 17%-kal elmarad a várakozásoktól, nincs elég munkánk az ügynökeinknek és a támogató személyzetnek, és a kevesebb értékesítés miatt kevesebb pénzünk marad a központi projektekre." Kelman azt is elmondta, hogy

a jelzáloghitel-kamatok gyorsabb emelkedésével, mint bármikor a történelem során, "nem hónapok, hanem évekig tartó kevesebb lakáseladással nézhetünk szembe".

Eladott lakások száma (1000 db) az Egyesült Államokban. Forrás: U.S. Census Bureau

Az amerikai lakáspiac lassulását a statisztikák is alátámasztják, hiszen az eladott magántulajdonban lévő házak száma már hónapok óta csökken - a decemberi csúcshoz képest közel 30%-kal estek vissza áprilisig és a CNBC szerint ez még csak rosszabb lesz (fontos persze hozzátenni, hogy ezzel még csak most értünk vissza a 2017 és 2020 között tapasztalt stabil átlaghoz, ahogy az az ábrán is látszik).

Mindeközben a lakáshitelkamatok egyre kúsznak felfelé, így az újonnan kihelyezett lakáshitelek számában is folyamatos visszaesés figyelhető meg. Mindezek ellenére a lakásárak továbbra is szárnyalnak a tengerentúlon, év/év alapon több, mint 20%-os jelenleg a drágulás, azonban a jelek arra engednek következtetni, hogy lassulás érkezik - ahogy ezt hétvégi cikkünkben is megírtuk.

Mint ahogy arra mindig, úgy most is felhívjuk a figyelmet, hogy továbbra sem kell egy 2008-as összeomlástól tartani. A kínálat még mindig nagyon alacsony és a lakosság hitelhelyzete is sokkal kedvezőbb, mint 14 évvel ezelőtt.

Címlapkép: Getty Images