Karácsony Gergely: perelünk, ha államosítják a fővárosi köztereket

"Ha a törvényt valóban benyújtják és elfogadják, akkor természetesen perelünk" - fogalmazott Karácsony Gergely mai közösségi médiás bejegyzésében. A főpolgármester szerint a tervezet az alkotmánybíróság korábbi határozata alapján is nyilvánvalóan alkotmányellenes.

Mint ismert, tegnap szivárgott ki egy pénzügyminisztériumi előterjesztés, ami szerint a kormány ellentételezés nélkül államosítaná a belváros három kiemelt közterét, Podmaniczky, a Vörösmarty és a Széchenyi tereket, majd ezeket - Rogán Antal tárcájának javaslatára - át is adnák az V. kerületi önkormányzat vagyonkezelésébe.

Külön érdekes a történetben, hogy Karácsony Gergely alkotmányellenességi aggályait egyébként a hivatalos előterjesztő Pénzügyminisztérium is osztja. A hvg.hu értesülései szerint a javaslat ellentételezésként azt kínálja, hogy a főváros így mentesül a közterek fenntartásának, takarításának, felújításának költségeitől (a kieső bevételekről nem esik szó). A Pénzügyminisztérium szerint ugyanakkor a tulajdonjog elvesztése a főváros részére így “megkérdőjelezhető módon ellentételezett”. Illetve hozzáteszik, "ez a megoldás az önkormányzati tulajdonjog Alaptörvényben foglalt sérelmének megállapításával járhat."

Az államosítást az új közösségi terek megteremtésével, zöldterület-fejlesztésekkel és a belvárosi lakosság életminőségének javításával indokolják, de az okok között szerepel az is, hogy a majdani vagyonkezelést végző V. kerület egységes közterület használati rendszert működtetne az ingatlanokon. Ezáltal a jövőben a terek bérbeadása és a közterületek hasznosítása is az V. kerület hatásköre lenne és a főváros helyett a kerület szabná meg például a Vörösmarty tér karácsonyi vásározóinak a bérleti díjait és a bevételek is a kerülethez folynának be.

Címlapkép: MTI Fotó/Faludi Imre