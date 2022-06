Az euróban keresők lettek a hazai lakáspiac nagy nyertesei

A héten először lépte át a 400 forintos szintet az euróval szemben a forint árfolyama, amivel mi is számos cikkben foglalkoztunk. Ingatlanpiaci vonatkozásban eddig főleg a kereskedelmi ingatlanok kapcsán , most viszont a lakásárak esetében számoltuk ki, hogy mennyit nyerhetett az, aki jelenleg Magyarországon, euróban megtakarított pénzéből vásárolna lakást.

Magyarországon van egy jelentős csoport, akik vagy időszakos külföldi munkájuknak köszönhetően, vagy itthonról külföldi cégeknek végzett munkájuk által euróban, vagy annak árfolyamához igazítva kapják a fizetésüket. Nem kérdés, hogy anyagi szempontból az elmúlt évek egyik nagy nyertesei ők voltak, hiszen csak a forint árfolyamromlásának köszönhetően két év alatt mintegy 20 százalékkal nőtt a forintban számított fizetésük. Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogy a lakásárakat nézve mit jelent, ha valaki az euróban lévő megtakarításaiból szeretne magyarországi ingatlant vásárolni.

Nagyjából 400-600 ezer magyar dolgozik állandó jelleggel valamely külföldi országban, azonban rajtuk kívül van egy 100 ezer fő körüli csoport, akik ugyan átmenetileg külföldön dolgoznak, de még megvan a magyarországi lakcímük, vagyis nem vándoroltak ki teljesen. Az ő családjaik sok esetben Magyarországon tartózkodnak, a külföldi munkavállalásnak köszönhetően azonban a bevételeik euróban érkeznek.

Jól látszik, hogy a Covid miatti lezárások alatt csökkent ugyan a számuk, de 2021 eleje óta ismét emelkedik, közelítve a 100 ezer főt. Noha a magyar lakáspiacot túlnyomórészt lakossági tranzakciók és hazai szereplők dominálják, akik forintban kapják a fizetésüket, illetve forintban veszik fel lakáshiteleiket, a fenti csoport esetleges lakásvásárlásai érdemben befolyásolhatják a piacot. Rajtuk kívül azonban még két másik kört is meg kell említeni, akik szintén nagyot nyerhetnek, ha most vásárolnak lakást.

Bár pontos számuk nem ismert, de a Magyarországon élők között vannak, akik euróban kapják a fizetésüket. Ha ők terveznek lakásvásárlást, szintén kedvezőbb helyzetben vannak, mint néhány évvel korábban. Végül, azokat a külföldieket is meg kell említeni, akik lakásvásárlási céllal érkeznek Magyarországra. Az elmúlt években az ő számuk átlagosan 6-8 ezer között alakult évente.

Az nem kérdés, hogy az említett három csoport jobban jár most, mint akik forintban kapják a fizetésüket, de vajon az elmúlt évekhez képest is megéri most lakást vásárolniuk?

A fenti ábra zöld vonala azt mutatja meg, hogy egy átlagos budapesti lakásnak euróban számítva mennyibe került 2007 óta egy négyzetmétere. A narancssárga vonal a jobb tengelyen ugyanezt forintban mutatja meg. Jól látszik, hogy a két vonal 2019 eleje óta kezd egyre élesebben elválni, amikor a forint árfolyamának romlása következtében euróban számítva - a korábbi emelkedéssel szemben - csökkenni kezdtek a budapesti négyzetméterárak. Természetesen ez a folyamat nem tartott sokáig, de a legfrissebb, 2021 utolsó negyedéves számok szerint sem magasabb az euróban számolt négyzetméterár, mint 3 évvel korábban.

Bár a 2022-es lakásárakra csak becsléseink vannak, az MNB közvetítői beszámolók alapján végzett becslése szerint 9,6 százalékkal emelkedhetett első negyedévben a budapesti négyzetméterár. Ez viszont ugyancsak hasonló az euró/forint árfolyamának alakulásával, így továbbra is 2000 euró körül, vagy valamivel afelett lehet egy négyzetméternyi budapesti lakás ára.

Összességében az látható, hogy az euróban keresők szemszögéből a budapesti lakásárak 4 éve stagnálnak. Noha így is kétszer annyiba kerülnek, mint 2007-2009, és közel háromszor annyiba, mint 2012-2014 között, a jövőben a forint ilyen mértékű leértékelődése ismét növelheti a befektetési céllal vásárló külföldiek számát, különösen annak tekintetében, hogy nemcsak az euró, de például a cseh korona, vagy a lengyel zloty is sokat erősödött a forinthoz képest az elmúlt időszakban.

Címlapkép forrása: Getty Images