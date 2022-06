Az építőiparban is vannak "okosítások" a KATÁ-s vállalkozásoknál

Már többször is beszámoltunk róla, hogy változások várhatók a KATA adónemmel kapcsolatban, a cél leginkább a visszaélések felszámolása lenne. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) javaslatai után , most az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) is közreadta az álláspontját.