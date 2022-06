Olcsón vennél lakást? - Ezeken a helyeken még most is lehetséges

A lakásáremelkedés kapcsán általában az ország legdrágább térségeit szoktuk bemutatni, ezúttal viszont arra is kíváncsiak voltunk, hogy lakásárak tekintetében melyek ma Magyarország legolcsóbb járásai. Az OTP Jelzálogbank legfrissebb Lakóingatlan Értéktérképe alapján összegyűjtöttük az ország legolcsóbb és legdrágább térségeit, melyek között olyan is van, ahol még az 50 ezer forintot sem éri el az átlagos négyzetméterár.

Két cikkben is foglalkoztunk mostanában az országos lakásárakkal. Egyrészt megnéztük azt, hogy a tavalyi évre vonatkozóan hol, milyen árakon cseréltek gazdát a lakóingatlanok, másrészt azt is megmutattuk, hogy egy év alatt ezeken a helyeken mekkora volt az áremelkedés. Mostani cikkünkben viszont közelebbről is megnézzük az ország legolcsóbb és legdrágább járásait.

A lakásárakat nézve éveken át Budapest volt a legdrágább része az országnak, az utóbbi időben azonban több balatoni település is utolérte, vagy akár meg is előzte a fővárost. A Budapest-Balaton tengely mellett Győr, Sopron és Debrecen említhető a legdrágább országrészek között, az áremelkedés viszont nem volt mindenhol ennyire látványos. Míg az előbb említett városokban 7-8 év alatt sok esetben közel háromszoros szintre emelkedtek az árak, addig az ország legolcsóbb térségeiben ennél - egy eleve sokkal alacsonyabb szintről indulva - kisebb volt az áremelkedés.

Abszolút értékben még látványosabbak a különbségek, miután egyes fővárosi kerületekben a tényleges áremelkedés mértéke kevesebb mint egy évtized alatt elérte a 600-700 ezer forintot négyzetméterenként. Míg a legdrágább megyeszékhelyeken ugyanez 300-400 ezer forint volt, addig a keleti határszél bizonyos járásaiban ez legfeljebb 30-40 ezer forintot tett ki. Az alábbi térképen jól látszanak az országon belüli árkülönbségek.