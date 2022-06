Gyökeres átalakulás küszöbén az épületüzemeltetés - Itt már rég nem csak a robotokról van szó

Gyökeres átalakulás küszöbén áll az épületüzemeltetési szakma, amit a technológiai innovációk mellett egy strukturális átalakulás is kísér. A LEO FM "Szeretem a szakmám szakiskolai pályázat" 2022. évi díjátadó ünnepségén az ágazat szakértői beszéltek az FM-ben megjelenő jövőbemutató technológiákról, és azok épületüzemeltetésre gyakorolt hatásairól.

A digitális átállást hallva sokan valamilyen technológia megjelenésében gondolkodnak, ami önmagában igaz, de eközben egy kulturális forradalom is zajlik. Míg korábban a technológiai fejlődés például azt jelentette, hogy a papaír helyett ugyanazt digitálisan rajzoltuk meg, addig a mostani digitális átállás teljesen megváltoztatja a szakmát - emelte ki előadásában Kuczogi László, a LEO Tiszteletbeli tagja, a K-Ép Studió Ügyvezető Igazgatója.

A szakértő szerint ha a mai állapotra FM 1.0 néven hivatkozunk, amely során a létesítménygazda biztosítja a különböző piaci szereplők közti kommunikációt, akkor az FM 2.0-ban a létesítménygazda már nem egy kommunikációs csatorna lesz, hanem egy új működési modell jön létre és abba kell a legújabb technológiákat beilleszteni.

A digitalizáció nem egyenlő a digitális átállással.

Előbbi azt jelenti, hogy elkezdjük használni a technológia nyújtotta eszközöket, de az igazi váltás a digitális átálláskor kezdődik, ami az egész modellt megváltoztatja. Ennek eredményeként a létesítménygazda egy szereplője lesz csak a rendszernek a felhasználók, szolgáltatók és a reagáló házak mellett. Teljesen más rendszerben fog működni az adat, az igény, a visszajelzés, a kontroll vagy a felügyelet. A digitális átállás tehát több mint digitalizáció, változik az igény, a kommunikáció, az erőforrásigény, a szervezet és a kultúra, aminek eredményeként új üzletek születnek. Könnyen lehet, hogy a jövő üzemeltetője nem takarít, hanem teljesen más módon támogatja a szereplőket. Nem szabad a technológiai megoldásoknál leragadni, a cél az új modell, új üzletformák adaptálása - hívta fel a figyelmet a szakértő.

Hol tartunk most? Gyakorlati tapasztalatok

A panelbeszélgetés során Istiván Rita, a LEO FM főtitkára különböző területek szakértőit kérdezte a digitális átállással kapcsolatos tapasztalataikról. A takarítás és tisztítástechnológia területén a cél az, hogy egyrészt ne egy degradált szakma legyen, másrészt a kreatív ötletek eredményeként valódi innováció valósuljon meg, ami nemcsak új eszközöket, de a szakmában dolgozók számára jobb munkakörülményeket, jobb életminőséget is jelent. A technológia főként a karbantartásban jelentett előnyt egy automata nyílászárókat gyártó cégnél, ahol egy hibabejelentő szoftver segítségével már a kiszállás előtt pontos információkat kaphatnak a hiba jellegéről a szakemberek. Az innováció a banktechnikában is megjelenik – mutatott rá egy bankjegykezelő automatákkal foglalkozó cég vezetője, miután ezeket a gépeket is folyamatosan fejleszteni kell.

Ugyanakkor az újítások talán azt a céget érintik leginkább, amelyik szerverszobák technológiai gyártásával és üzemeltetésével, valamint az IT cégek költöztetésével foglalkozik. Itt már egy tíz éves hálózat technológiája is nagyon elavult lehet,

a wifi-hez kapcsolódó eszközök növekvő számát – amit az automata rendszerek számának növekedése is erősít – már ma sem mindig bírják el a hálózatok.

A jövőben ráadásul ezek száma várhatóan tovább növekszik majd, így a hálózatok kiépítésénél évekkel előre kell gondolkodni, kialakítva azokat a bővítési lehetőségeket, amik a jövő technológiáit tudják támogatni.

A jövő generációját díjazta a szakma

Az előadást és a panelbeszélgetést megelőzően az esemény házigazdájaként Jelinek Balázs, a LEO pártoló tagja, a Liget Budapest Projekt megvalósításért felelős Városliget Zrt. Működési Vezérigazgató-helyettese a Liget Budapest Projekt fejlesztésről és a Néprajzi Múzeumról tartott bemutatkozó előadást. Ezt követte Schmidt József LEO Elnök és R. Nagy András Próbakő Kommunikáció ügyvezető pályázati visszatekintése, majd a LEO pályázati kisfilm, I. és két II. helyezett pályaműveinek levetítése.

A létesítménygazdálkodókat tömörítő egyesület „Szeretem a szakmám” elnevezésű pályázatának célja, hogy a szakképző intézményekben és technikumokban tanuló diákok jobban megismerkedhessenek a létesítménygazdálkodási iparágban rejlő karrierlehetőségekkel, és ezzel egy időben megmutathassák, miért is szeretik a szakmájukat. Ennek eredményeként került sor a nyertesek díjazására és az oklevelek átadására.

