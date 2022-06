Jelentősen szigorítják a parkolást a déli megyeszékhelyen: már a zöld rendszám sem mindig biztosít előnyt

Az önkormányzat döntése nyomán júliustól a jelenleginél szigorúbb feltételekkel lehet csak parkolni Pécs közterületein: több eddigi kedvezmény megszűnik, a fizető övezet mérete növekszik, bizonyos zöld rendszámos autók ingyenes várakozási lehetőségét eltörlik és a "városmagba" történő behajtás szabályai is változnak.

A pécsi közterületi parkolási rendszert üzemeltető önkormányzati tulajdonú városüzemeltetési társaság, a Biokom NKft. az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta: az új rendelet pénteki hatályba lépésétől már három várakozási övezet fog működni a baranyai megyeszékhelyen, így a fizetős és forgalomcsillapított mellett megjelenik a korlátozott várakozási övezet is.

A legfontosabb változás, hogy ezeken a - fizetős, illetve forgalomcsillapított övezetekhez közeli, továbbá eddig térítésmentesen és korlátlanul használható - területeken mindössze két óra időtartamra engedélyezik az ingyenes parkolást. Felhívták a figyelmet: a várakozási idő igazolására szolgáló tárcsát a parkolóhely igénybe vevőjének kell beszereznie.

Péntektől megszüntetik a zöld rendszámos hibrid autók ingyenes parkolási lehetőségét is. A kedvezményt már csak a tisztán elektromos meghajtású zöld rendszámos gépjárművek üzembentartói élvezhetik és ők is csak előzetes regisztráció után. A regisztrációt a parkolas@biokom.hu e-mail címre elküldött forgalmi engedéllyel lehet elvégezni, egyszeri alkalommal - hívták fel a figyelmet a közleményben.

Pécs történelmi belvárosa, azaz a forgalomcsillapított övezet használatát is szigorítja az önkormányzat: az órás és félórás engedély a továbbiakban nem lesz elérhető, kizárólag 24 órás várakozásra szóló engedélyeket tud vásárolni az, aki csak eseti jelleggel hajtana be, illetve parkolna a pécsi "városmagban". Kivételt képeznek azok, akik a belvárosban élőkhöz látogatóba érkeznek és számukra a jogosultak vásárolják meg a behajtási engedélyeket. Az új rendelet figyelembe veszi, hogy a város házasságkötő terme is a történelmi belváros területén található, ezért vásárolható lesz kétórás várakozásra jogosító engedély az esküvői ceremóniák megközelítésére. A közleményben

felhívták a figyelmet arra, hogy e védett övezet tekintetében a zöld rendszám - függetlenül attól, hogy az autó tisztán elektromos meghajtású vagy hibrid - semmifajta előnyt, vagy többletjogosultságot nem biztosít.

Az új rendelet hatályba lépését követően július végéig tart a bevezetési időszak, amikor a társaság parkolóellenőrei és a közterület-felügyelet munkatársai figyelmeztetni fogják az autósokat az új szabályokra. Azokról részletesen a biokom.hu internetes oldalon lehet tájékozódni - írták.

