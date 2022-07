Megsínylik a háborút Európa keleti építési piacai: itt vannak az előrejelzések

A délkelet-európai építési piacra nulla növekedés, majd 2024-től zsugorodás vár, de a kelet-európai régióban sem jobbak a kilátások, 2024-ig Oroszország és Törökország piaca együttesen a 2021-es szint alatt maradhat az EECFA (Eastern European Construction Forecasting Association) előrejelzése szerint.

Az EECFA nyolc kelet-európai ország építési piacát kutató nemzetközi szövetség korábbi derűlátásának vége,

a délkelet-európai régiót illetően a jelenlegi előrejelzés 2023-ig szinte nulla növekedést, 2024-re pedig zsugorodást prognosztizál,

melynek fő oka a környezet romlása melyben az építőipar funkcionál (Ukrajna orosz inváziója miatt).

A kelet-európai régióban is borúlátó a szövetség: 2024-ig Oroszország és Törökország piaca együttesen az előrejelzés szerint a 2021-es szint alatt marad majd. Ukrajna építési piacára egyelőre nincs előrejelzés, ezt majd akkor lehet elkészíteni, ha az Ukrstat (ukrán statisztikai hivatal) építéssel kapcsolatos adatgyűjtése visszatér a normál kerékvágásba.

Az országok építőipari teljesítményének előrejelzése 2022 nyárán (narancssárga) 2021 telén (szürke). Az adatok nem tartalmazzán Ukrajna építési piacát. Forrás: EECFA

A legnagyobb délkelet-európai építési piac, Románia, előrejelzését is lefelé módosította az EECFA: a jelenlegi forgatókönyv csökkenés a bővülés helyett. Az elmúlt 7 év leggyorsabban növekvő piacán, Szerbiában, még pesszimistábbak a kilátások mint az előző - 2021 télen készült - előrejelzéskor. Bulgáriában az uniós források elköltésének egészen más pályája miatt kisimult az előrejelzés. Az orosz piacon az előrejelzési horizont végig negatív, Törökországban pedig a fellendülés várhatóan még egy évet várat magára.

Országonkénti építőipari teljesítmény előrejelzés 2022 nyárán (narancssárga) 2021 telén (szürke). Forrás: EECFA

Bulgária: Idén számos külső és belső tényező csökkenti a bolgár gazdaság gyorsabb növekedésére vonatkozó kilátásokat. Az építési piac a növekvő kiszámíthatatlanság és a heterogén teljesítmény időszakába lépett. A lakásépítés a kedvező finanszírozási feltételekből profitál és a lakóingatlan jó fedezet az infláció ellen, ez azonban nem tart majd örökké. Az EECFA nem optimista a nem-lakásépítés terén, viszont a mélyépítés az előrejelzési horizonton bővülhet. A teljes építési teljesítmény az előrejelzések szerint 2022-2024-ben alacsony, de pozitív növekedési rátát könyvelhet majd el.

Horvátország: A horvát építőipar vegyes képet mutat, az építési szegmensek teljesítményének növekedési üteme különböző, egyesek közel járnak a rendszerváltás utáni felzárkózási növekedési szakasz befejezéséhez, míg mások közelében sem járnak. A szegmenseken belüli döntő tényezők, mint például a turisztikai szezon eredményei, az építési költségek inflációja, a kamatlábak alakulása bizonytalan és nagyban függ a jelenlegi fejleményektől, valamint a döntéshozók reakcióitól. Összességében most fényes a helyzet, különösen a lakásépítésben, de az infláció elleni küzdelem, vagy egy súlyosabb új Covid-19 járvány gyorsan és nagymértékben ronthat ezen.

Románia: Alighogy eltűnni látszanak a járvány rövid távú hatásai, a román gazdaságnak új kihívásokkal kell szembenéznie: infláció és a globális kereskedelemben bekövetkezett zavarok. A GDP idén reálértéken a korábbi prognózishoz képest kevesebbel, várhatóan 2,9%-kal fog nőni, de 2023-ra (+4,4%) és 2024-re (+4,8%) a növekedés felgyorsulhat. Az építőipar a fellendülés jeleit mutatja, így a teljes építési teljesítmény idén nominálisan növekedhet, de reálértéken ez, ha kis mértékben is, de csökkenést fog jelenteni. Az építőanyag- és energiaárak az infrastrukturális projekteket sújtották leginkább, mivel a többletfinanszírozás keresése hosszadalmas és nehézkes. Az építési piac növekedését 2024-ig kétségkívül a megnövekedett anyag- és energiaköltségek, az infláció elleni harc, és a szomszédban zajló háború regionális és globális kereskedelmi hálózatokban okozott instabilitás fenyegeti. A pozítív oldalon állnak a bérek, a foglalkoztatás, a beruházások és az egész gazdaság pozitív kilátásai. Az uniós társfinanszírozási programok, köztük a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz, szintén segíthet bizonyos építési szegmensekben.

Szerbia: A mai kihívásokkal teli időkben nagy erőfeszítésre lesz szükség az építés ütemének és szintjének megtartásához, még a felforrósodott és növekvő szerb gazdaságban is. Az európai gazdasági-politikai fejlemények visszafoghatják a növekedést mind a szerb építőiparban mind a gazdaság egészében. A gazdaság egyelőre viszonylagos ellenállást mutat, és az építés csak kis mértékben csökkent a 2022-es várható teljesítményhez képest. Az építési engedélyek növekedése továbbra is jó ütemű. Ennek ellenére a kockázatok megmaradnak, és a hosszan tartó instabilitás miatt a visszaesés nagyobb lehet és a fellendülés hosszabb ideig várathat magára. A mélyépítés és a lakásépítés hozzájárul majd az idei építési teljesítményhez, de az előrejelzési időszak hátralévő részében a kilátásokat továbbra is zömében a külső tényezők határozzák majd meg. Az EU-ban jelenleg is zajló gazdasági válság könnyen eszkalálódhat, és ez további revíziókat hozhat a 2023-as és 2024-es előrejelzésben.

Szlovénia: Tavaly a járvány lecsengésével az építés is gyors növekedésnek indult, és az idei lendületes gazdasági növekedéssel együtt a szlovén építési teljesítmény 2008 óta először haladja meg a 4 milliárd eurót. A reálnövekedés viszont sajnos lassabb lesz, mivel az építési költségindex is az elmúlt évtized leggyorsabb ütemében nőtt (10%-nál többel) 2021-ben és 2022-ben is. A jövőben a növekedés az előrejelzések szerint lassabb lesz, főleg ha a kamatok a vártnál gyorsabban nőnek majd a magas infláció miatt. Ennek ellenére számos nagy mélyépítési beruházás és lakásprojekt is folytatódik, és ez várhatóan megakadályozza majd az építési teljesítmény csökkenését.

Oroszország: Tavaly az orosz gazdaság erőteljes fellendülést mutatott, részben az építőipar miatt, melynek növekedése a vártnál sokkal jobb volt (6,8% az EECFA által korábban prognosztizált 3,2% helyett). Ennek oka a 2020-ban befagyasztott nem-lakáscélú projektek aktív befejezése, a lakásépítést támogató magas kereslet, valamint az infrastrukturális projektek jelentős állami finanszírozása volt (ez utóbbi felgyorsította a mélyépítés növekedését). Az idén februárban kezdődött különleges katonai hadművelet Ukrajnában azonban semlegesítette az építési piac pozitív trendjeit, és nagymértékben lerontotta a makrogazdasági helyzetet is. Az Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági szankciók elkerülhetetlenül érintik az építőipart, melynek teljesítménye várhatóan az előrejelzési horizonton negatív lesz: 2022-ben -2,7%, 2023-ban -1%, míg 2024-ben -1,4%.

Törökország: A török gazdaság példátlanul leértékelődött lírával és ugrásszerű inflációval küzd, mely főleg a munkavállalókat sújtja. Az importra támaszkodó feldolgozóipari ágazatok, különösen a mezőgazdaság és az építőipar egyre nehezebben finanszíroz és értékesít az alacsonyabb reáljövedelemű ügyfeleknek. Az ipari termelést és az exportot azonban nem nagyon érinti a meggyengült valuta. 2022 eleje óta gondot okoz a lakáshiány, a magas lakásárak és bérleti díjak. Az elmúlt 21 évben a szükségesnél kevesebb lakás épült, és úgy tűnik, hogy a mintegy 3,8 millió szíriai menekült és illegális bevándorló is hozzájárul a lakáshiányhoz. A körülbelül 2,8 millió épülő lakás miatt a 2022 1. negyedévében elkezdett lakások száma az év végére tovább csökkenhet. A jelenlegi makrogazdasági viszonyok között visszaeső kereslet miatt a lakásépítések kismértékű visszaesése azonban a jelzáloghitelek kamattámogatásának hatására pozitív változási ütembe fordulhat. Az EECFA becslése szerint idén a török építési teljesítmény csökkenni fog, így ez lenne a negyedik egymást követő év mely csökkenést könyvel el. Enyhe fellendülés várhatóan jövőre kezdődhet el.

Ukrajna: 2022 júniusáig az oroszok Ukrajna infrastruktúrájának 30%-át tönkretették, a felüljárók 2%-át és több mint 23000 kilométernyi útszakaszt rongáltak meg. Ukrajna területének mintegy 20%-a megszállás alatt van. Oroszország blokád alatt tartja azokat a tengeri kikötőket amelyeken keresztül importárut szállítottak Ukrajnába. Az építőanyag-gyárak és raktárak többnyire a megszállt területen maradtak, és a legtöbb fejlesztő határozatlan időre befagyasztotta beruházásait. Ennek ellenére pozitív jelek kezdenek megjelenni az építőiparban, elsősorban a lakásépítésben, ahol a piac fokozatosan élénkül, alkalmazkodva a katonai helyzethez (főleg a viszonylag biztonságos nyugati régióban). Apránként helyreáll a kritikus infrastruktúra is (lerombolt hidak, utak, áram- és gázellátás, kommunikációs vezetékek). Ilyen nagy bizonytalanság mellett viszont, és a háború vége előtt, lehetetlen előrejelezni Ukrajna építési piacának jövőjét.

Építőipari volumen az egyes országokban (millió euróban kifejezve) és a növekedési ráták várható alakulása (%) forrás: EECFA

