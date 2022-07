Ezek ma a világ legélhetőbb városai: hol kereshetsz a legtöbbet és hol élhetsz a legolcsóbban?

Két évnyi kihagyás után idén ismét Bécs lett a világ legélhetőbb városa, amit főként európai és kanadai városok követnek. Az Economist Intelligence Unit (EIU) néhány napja megjelent listája alapján az élhetőség lakhatási és jövedelmi oldalára fókuszálva megnéztük, hogy a top10 legélhetőbb városban – kiegészítve Budapesttel – hogy alakulnak a lakásárak, a kiadó lakások bérleti díjai és mindez, hogy aránylik az adott városra jellemző átlagjövedelmekhez.

Az EIU 173 nagyváros életminőségét vizsgálta egy szempontrendszer alapján, melyek között a politikai és társadalmi stabilitás, a közbiztonság, az egészségügyi ellátás, az oktatás, a kultúra és a környezet, valamint az infrastruktúra is szerepel. Ezeken felül, a top10-es városokat a lakhatási, jövedelmi lehetőségek szempontjából hasonlítottuk össze.

Nagy változásokat hozott a járvány és a háború

A covid előtt éveken keresztül Bécs volt a világ legélhetőbb városa, a járvány miatt azonban 2020-ban nem készítették el a listát. Bár 2021-ben a lista visszatért, a pandémiás korlátozások még mindig erősen rányomták bélyegüket a végeredményre. Európából mindössze két svájci város, Zürich és Genf került be a top10-be, amin ezeken kívül új-zélandi, ausztrál és japán városok osztoztak. A korlátozások fokozatos feloldásával azonban 2022-re ismét kezdett visszaállni a régi sorrend,

az idei listán hat európai, három kanadai, egy japán, és holtversenyben egy ausztrál város kapott helyet.

A ranglista kialakítása során az értékelési folyamatban fontos szempont volt a "stabilitás", így az orosz-ukrán háború miatt Moszkva és Szentpétervár 15, illetve 13 helyet esett vissza a rangsorban. A stabilitási mutatóban a diplomáciai feszültségek miatt több kelet-európai város, például Varsó és Budapest is rontott a korábbi eredményein, míg Kijevet a háború miatt idén nem tudták értékelni. A világ legkevésbé élhető városa Damaszkusz lett, amit Lagos, Tripoli, Algír és Karacsi követ. A tavalyi első, Auckland pedig most csak a 34. lett.

Lakhatás és jövedelem

A vizsgált mutatókon felül nem kérdés, hogy a legélhetőbb városokban a jövedelmi és lakhatási helyzet is átlag feletti, de ezekre fókuszálva már másként alakul a sorrend. Az érdekesség kedvéért a listát kiegészítve Budapestre is megnéztük a számokat, vagyis azt, hogy az adott városokban hogyan alakul egy átlagos külvárosi lakás négyzetméterára forintban, illetve ugyanitt mennyi egy átlagos garzon vagy másfél szobás lakás bérleti díja szintén forintban kifejezve. Az ábrán a zárójel az élhetőségi lista szerinti helyezésére utal.

Emellett a jövedelmek arányában is kiszámoltuk a lakhatási lehetőségeket, arra is választ kapva, hogy hol éri meg inkább a lakásbérlés és hol a vásárlás.

Ha a lakások jövedelmekhez viszonyított árát nézzük, akkor a top10-es listáról egyértelműen a kanadai Calgaryt kell választani, ahol egy havi nettó átlagfizetés közel másfél négyzetméternyi lakásra elegendő, ami világszinten is kimagasló érték. Budapesten a külső kerületekben is alig több ez az érték mint 0,5 négyzetméter. A magyar fővárosnál a jövedelmekhez képest olcsóbb a lakásvásárlás Koppenhágában, Zürichben, Amszterdamban és Genfben is, drágább ugyanakkor két másik kanadai városban, Torontoban és Vancouverben, valamint Frankfurtban, Osakában és Bécsben is. Ezekben a városokban a lakásbérlés is jó megoldás lehet.

Kimondottan lakásbérlésben gondolkodva jövedelemarányosan a tizedik legélhetőbb Osakában tehetjük ezt meg a legolcsóbban, ahol a havi nettó átlagjövedelem kevesebb mint 18 százalékát teszi ki egy kisebb, külvárosi lakás havi bérleti díja. A kanadai Calgaryban nemcsak a lakásvásárlás, de a lakásbérlés is nagyon kedvező, a jövedelmek alig több mint 20 százalékát emészti fel.

A magas jövedelmek miatt a két svájci város, Zürich és Genf bérleti konstrukciói is kedvezők, de Frankfurtban is jobbak az átlagnál a bérlési költségek.

A listán Bécs a következő, amit nagyon hasonló értékkel, mintegy 30 százalékkal Budapest követ. Koppenhágában, Amszterdamban, Torontoban és Vancouverben viszont jövedelemarányosan is valamivel drágább a lakhatás, utóbbiban egy garzon havi bérleti díja a havi nettó jövedelem 40 százalékát közelíti.

Íme a konkrét számok

A fent említett tíz város közül lakásárak tekintetében Zürich és Genf a legdrágábbak, előbbiben 4,1 millió, utóbbiban 4,3 millió forintnyi svájci frankba kerül egy nem központi elhelyezkedésű átlagos lakás négyzetmétere. A többi európai városban 2-2,7 millió forint között van ugyanez, de például a japán Osakában már 1,8, a kanadai Calgaryban pedig 1,1 millió forintért is megvásárolható egy négyzetméternyi lakás a külvárosban. Vancouver és Toronto viszont drágább, mindkét városban 3 millió forint körül alakul a négyzetméterár.

Bérleti díjak tekintetében is Svájc a legdrágább, a listán szereplő két városában 6-700 ezer forint körül alakul egy garzon havi bérleti díja. Vancouverben, Torontoban és Amszterdam se sokkal olcsóbb, ezekben a városokban 5-600 ezer forint körül van a havi bérleti díj. Koppenhágában már havi félmillió alatt is találhatunk lakást, de Calgaryban vagy Frankfurtban 350 ezer forint körül is. Bécs ennél is olcsóbb, a szomszédos fővárosban 275 ezer forintnak megfelelő euró egy nem központi elhelyezkedésű garzon bérleti díja, Osaka viszont a legolcsóbb, ott a 200 ezer forintot sem éri el.

Hiába tűnik lakhatás és más téren is nagyon drágának Svájc, az ottani jövedelmek ezt bőven kompenzálni tudják. A genfi 2,5, vagy a zürichi 2,7 millió forintos nettó átlagkereset világszinten is kimagasló. A lista többi városában 1,4-1,6 millió forint között van ugyanez, kivéve Bécset és Osakát, amelyek mindegyikében alulról közelíti az 1 milliót. Aki tehát az életminőségének javítása miatt a fenti városok valamelyikében tervez letelepedni, sok más szempont mellett érdemes a fentiek alapján a lakhatási-jövedelmi viszonyokat is figyelembe vennie.

Címlapkép forrása: Getty Images