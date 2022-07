Ingyenes ablakcserét kérhetnek a reptér közelében élők

Kibővíti a lakossági zajszigetelési programját a Budapest Airport: ősztől hatalmas ablakszigetelési és ablakcsere program indul az érintett lakosság számára. Üllő, Vecsés, illetve a X., a XVII., és a XVIII. kerületekben összesen több ezer háztartás pályázhat az ingyenes, vagy a nagyrészt támogatott zajszigetelési fejlesztésekre.

A 2019-es csúcsévhez képest már 80-85%-os a budapesti reptér forgalma. A járvány utáni turizmus fellendülése egyben azt is jelenti, hogy a reptér közelében élők egyre sűrűbben érzékelhetik a légi forgalommal járó zajterhelést. Erre orvoslásul a reptér, a korábbi zajcsökkentési programját, - amely körülbelül 1500 ingatlant érintett a közeli területeken - szeptembertől kiterjszti, így mintegy 4000 lakóingatlant fog érinteni.

Chris Dinsdale, a Budapest Airport vezérigazgatója elmondta, hogy az önkéntes alapú zajcsökkentési programot több fázisban, három év alatt valósítják meg, mintegy 1,2 milliárd forintos keretösszegből. A fejlesztés két fő komponense, hogy egyrészt több szolgáltatást nyújt, másrészt több háztartás igényelheti. A szolgáltatások között van például:

a pótlólagos ablakszigetelés, a házak nyílászáróira ingyenesen kérhető egy 6 mm vastagságú plusz üvegtábla, ami körülbelül 10 decibellel csökkentheti a külső zajokat.

a 10 évesnél idősebb ablakokat a hálószobákban ingyenesen cserélik ki, az egyéb helyiségekben pedig a költségek 70%-át vállalja a Budapest Airport.

a redőnytokok szigetelése, ha a redőny közvetlenül az ablak felett egy tokban található, akkor a redőnytok szigetelése is ingyenes.

egy szellőztető berendezés telepítése, vagyis egy olyan készülék is ingyenesen kérhető a hálószobákba, ami zárt ablak mellett is biztosítja a levegőztetést.

Property Investment Forum 2022 Szeptemberben ismét találkozik a hazai ingatlanszakma. Ne maradj le a nagy ingatlanpiaci konferenciánkról, a Property Investment Forumról!

A vezérigazgató elmondta, hogy most először a X. kerületre is kiterjesztik a programot, és összességében dupla akkora területet érint a fejlesztési lehetőség, mint a program korábbi verziójában. A reptérhez közelebb eső területekkel kezdik a pályázati regisztrációt, illetve a megvalósítást szeptemberben, majd körülbelül fél évente újabb fázist indítanak a távolabb eső területen lakóknak.

A program Vecsést, Üllőt, a X., a XVII., és a XVIII. kerületek egyes részeit érinti.

Szlahó Csaba, Vecsés polgármestere a bejelentés kapcsán elmondta, hogy a Zajvédelmi Bizottság tagjai folyamatosan azon dolgoztak, hogy összefésüljék a lakosság és a reptér érdekeit. Remélhetőleg az új program sikeresebb lesz és nagyobb részvételt eredményez majd a lakosságtól. Dr. Bakos András, Rákosmente Önkormányzat alpolgármestere elmondta, hogy a kerületen belül Rákoshegy lakóit érinti leginkább a zajterhelés, az önkormányzat szerette volna, ha kibővítik a programra jogosult területet, ami meg is valósult. Az egyébként hivatalosan kijelölt zajgátló védőövezetnél jóval nagyobb területen fog zajlani a program a XVII. kerületben is, így már Rákoshegy jelentős része pályázhat az ablakcserékre és szigetelésre.

Arra a kérdésre, hogy eddig miért csak az érintettek 30%-a vette igénybe a programot, a polgármesterek elmondták, hogy nem volt ennyire kedvező a korábbi konstrukció, a költségmegosztás és a lehetőségek tárháza is más volt. A mostani program sokkal attraktívabb, egy új ablak beépítése az ingatlanok értékét is növeli.

Szaniszló Sándor, a XVIII. Kerületi Önkormányzat polgármestere hozzátette, hogy az éjszakai repülési tilalom lehetőség szerinti fenntartását továbbra is kérik, illetve reméli az önkormányzat, hogy a szigorítások ennek kapcsán fennmaradnak. Kissné Szabó Katalin, Üllő polgármestere arról számolt be, hogy a szeptemberben elinduló zajvédelmi program Üllőn kétszer annyi lakost fog érinteni, mint ahányat a korábbi programba be tudtak volna vonni.

Az érintetteket levélben is értesíteni fogják, valamint egy külön weboldalt is létrehoznak a programnak, ami cím alapján informálja a lakosokat, hogy érintettek-e, illetve a jelentkezést is elindíthatják majd ezen az online platformon.

D. Kovács Róbert Antal, a Kőbányai Önkormányzat polgármestere felidézte, hogy 2018-ban megváltoztak repülési felszállási irányok, ami miatt Kőbánya sűrűbben lakott részei is nagyobb zajterhelést kaptak. Ekkor indult el egy komolyabb tárgyalási sorozat, és bár a járvány alatt csendesebb időszak következett, most azonban ismét visszatért a sűrű repülőgép-forgalom, illetve az ezzel járó zajterhelés a X. kerület egyes részeire is. Kőbánya nem tartozik a kijelölt zajgátló védőövezet közé, de mégis egyes részein érzékelhető a reptéri forgalom, a zajterhelés. Emiatt is külön öröm Kőbánya önkormányzata számára, hogy a Budapest Airport kiterjesztette a programot erre a kerületre is.

A repülőtér-üzemeltető, a légitársaságok által, éjfél és hajnali öt óra között Budapest felett végrehajtott fel- és leszállások után fizetendő mélyalvási díjból befolyt összeget is a zajvédelmi programra fordítja. Chris Dinsdale arról is beszámolt, hogy folytatják a zajvédelmi zónában található iskolák és óvodák ablakszigeteléseit, és cseréjét.

Címlapkép: MTVA/Bizományosi: Balaton József