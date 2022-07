Navracsics Tibor: újból létrejöhet egy budapesti agglomerációs fejlesztési fórum

Újból megalakulhat egy budapesti agglomerációs fejlesztési fórum, ahol megvitathatnák a fővárost és a környező településeket érintő közös kérdéseket és fejlesztési koncepciókat alakíthatnának ki - közölte a területfejlesztési miniszter kedden Budapesten sajtótájékoztatón.

Miután az agglomerációs települések polgármestereivel konzultált, Navracsics Tibor elmondta, hogy nagyon előremutatónak tartja a Pest megyei közgyűlés elnöke, Szabó István által felvetett javaslatot, miszerint fontolják meg azt, hogy az egykor létezett, de megszűnt Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács helyére, vagy azt újjáélesztve hozzanak létre egy térségi fejlesztési tanácsot.

Ez Budapest és a főváros környéki települések számára egy fejlesztési fórum lenne és lehetővé tenné, hogy megvitassák a közös kérdéseket és kialakítsák azokat a fejlesztési koncepciókat, amelyek a két térség számára egyaránt előrelépést jelentenének - mutatott rá a tárcavezető. Navracsics Tibor közölte, a több polgármester által támogatott elnöki javaslatot megvizsgálják és amennyiben lehetőség van rá, akkor rövid időn belül ennek a törvényhozásban is megteremtik a jogszabályi hátterét.

A miniszter reményei szerint a közeljövőben meg is alakulhat a - munkanevén - budapesti agglomerációs fejlesztési tanács. Ez hasznos fóruma lehet majd ennek a kiemelt jelentőségű térségnek, ezáltal Pest megye és Budapest érdekeit jobban tudják majd harmonizálni és távlati célokat, fejlesztéseket tudnak majd megfogalmazni.

Szólt arról is, hogy két hete kezdődött el az a konzultáció, amelynek lényege a magyar területfejlesztési politika szakpolitikai keretrendszerének megújítása. Ennek részeként a 2014-ben elfogadott területfejlesztési koncepció félidős felülvizsgálatát végzik el az önkormányzatokkal és a térség gazdasági szereplőivel. A mostani egyeztetés már a konzultáció negyedik fordulója.

Pest megye és Budapest kapcsolatrendszere meglehetősen szoros és "zaklatott" is, és ez így van a fejlesztéspolitika területén is. Míg Budapest egy főre jutó GDP-je jelentősen meghaladja az európai uniós átlagot (153 százalék), addig Pest megye az uniós átlag 59 százalékán van - mutatott rá a miniszter, hozzátéve, ebből is jól látszik az egymással szomszédos térség fejlettsége közötti szakadék. Miközben Budapest fejlesztését is elsőrendű prioritásként kell kezelni, oda kell figyelni a fővárost körülvevő térségre is. A mindennapi életben elválaszthatatlanul van összekövetve ez a két térség - fogalmazott.

Szabó István hétfőre összehívta az agglomerációs települések nyolcvan polgármesterét és meghívta Navracsics Tibort, hogy beszéljenek a következő időszak uniós forrásairól, hiszen Pest megye először részesülhet TOP-forrásokból.

