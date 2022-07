Karók helyett virágládákkal akadályozzák meg a szabálytalan parkolást a budai kerületben

Karók helyett virágokkal gátolják a gyalogosokat akadályozó, szabálytalan parkolást a Margit körúton - osztotta meg a II. kerület közösségi oldalán Őrsi Gergely, a kerület polgármestere. Emellett hamarosan elkezdődhet a Margit körút zöldítése is a páros oldalon, ahol 3248 darab évelő és 1970 darab hagymás növény ültetését tervezik, valamint legalább egy tucat fának igyekeznek megfelelő helyet találni.

"Lépésről lépésre igyekszünk a körúton és más utcákban is lecserélni a hagyományos parkolásgátló oszlopokat olyan megoldással, ami ugyanolyan hatékonyan gátolja a szabálytalan parkolást, de lényegesen szebb. A Margit-negyedben most kihelyezett növények jól alkalmazkodnak a városi környezethez, és természetesen a rendszeres öntözésről is gondoskodunk, de a mostanihoz hasonló nagy melegben meghálálják a növények, ha a körút közeli szolgáltatói és a lakók egy-egy alkalommal néhány liter vízzel pluszban megöntözik. A virágosládák kihelyezésénél természetesen nem állunk meg. Célunk, hogy a nem túl szép oszlopokat esztétikus, kellemesebb megjelenésű növényeket tartalmazó ládákra cseréljük." - mondta el a polgármester.

Hamarosan elkezdődhet a Margit körút zöldítése a páros oldalon, ahol 3248 db évelő és 1970 db hagymás növény ültetését tervezik, emellett legalább egy tucat fának igyekeznek megfelelő helyet találni.

"Sajnos az elavult közműszabályok miatt rendkívül nehéz megfelelő helyet találni az ültetendő fáknak, viszont meggyőződésem szerint eljött az ideje, hogy szemléletváltozással, máshol már bevált módszerek alkalmazásával bizonyítsuk, van lehetőség a közművek megóvására és a fák életterének biztosítására egyidejűleg. Tovább dolgozunk a virágosládák kihelyezésén, még ha ez mindenhol nem is valósítható meg akár a kukák mozgathatósága, akár a járda szélessége miatt. Törekedni fogunk arra, hogy minél több új zöldfelület kapjon helyet a körút mentén is. A leszedett pollerekből pedig meglepetést készítünk, amit hamarosan bemutatunk." - tette hozzá Őrsi Gergely.

Címlapkép forrása: II. kerület Facebook-oldala