Tovább emelheti a lakásárakat a gyenge forint? - Ezeken a helyeken biztosan

Portfolio 2022. július 07. 14:20

Fél év alatt 15 százalékot romlott a forint az euróhoz képest, miután az azt megelőző két évben is több mint 10 százalék volt az értékvesztése. Mindez nemcsak az importált termékek áraiban, de a lakáspiacon is éreztetheti hatását. Amellett, hogy a lakásépítések és lakásfelújításokhoz szükséges alapanyag egy jelentős része külföldről érkezik, a határ közelében élő külföldi vásárlók érdeklődése is megnőhet a magyar lakáspiac iránt, a nagyobb kereslet pedig az érintett területeken árfelhajtó erővel bírhat.