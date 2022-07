Akkora baj keveredett a solymári vízhiányból, hogy máris egy új vízműfejlesztést lengettek be

Több Pest megyei település vízellátása is javulhat 2-3 év múlva egy 16 milliárdos beruházás segítségével – tudta meg a Duna Menti Regionális Vízmű vezetőjétől a Népszava. Azokon a területeken viszont, ahol a népességrobbanás ellenére sem fejlesztenek, ott kockázatos marad a vízellátás biztonsága.

Bár a múlt heti hőség elmúlásával egyelőre nem fenyegeti vízhiány az északkeleti és északnyugati agglomerációs településeket, hosszú távon, illetve egy újabb hőség és megnövekedett vízfogyasztás esetén, továbbra sincs megoldás a problémára. Ami segíthetne, az többek között a víziközműhálózat fejlesztése. A vízellátási hálózat elavultságáról, illetve a vízhiánynak leginkább kitett településekről itt írtunk:

A lap megkeresésére a Duna Menti Regionális Vízmű vezérigazgatója, Virág László elárulta, hogy belefognak a velük szerződésben álló, nyári vízhiánytól szenvedő települések vízellátó rendszerének korszerűsítésébe.

A pályázati támogatásból megépülő, 16 milliárdos beruházás eredményeképp számos településen javulhat a vízellátás 2-3 éven belül.

Ez a konkrét fejlesztés Solymárt, illetve a környékén lévő településeket érintheti.

A fejlesztések elmaradás mögött a forráshiány áll, ahogy arról korábban beszámoltunk, Nagy Edit a Magyar Víziközmű Szövetség főtitkára elmondta, hogy Magyarországon a lakossági és nem lakossági szolgáltatási díjak mértéke 2013-tól szinte változatlanok, (A MEKH azóta csak azokon a területeken állapított meg új díjat, ahol korábban szolgáltatás nem volt elérhető, újonnan lett bevezetve.) emiatt a Víziközmű Törvény 2011. évi elfogadása óta nem lett megállapítva központi hatósági ár, azaz a korábbi, befagyasztott díjstruktúra működik. Ez azt jelenti, hogy önkormányzatonként eltérő több, mint 10 éves díjak vannak ma érvényben, és az árak befagyasztása nem csak a lakossági, hanem a nem-lakossági felhasználók esetében is érvényes. Mára ezek a díjak elveszítették reálértékük közel 50%-át.

Az alacsony árak nemcsak azt eredményezik, hogy kevesebb fejlesztésre jut összeg, hanem azt is, hogy nem ösztönzi a háztartásokat a felesleges vízfogyasztás visszaszorítására.

A Népszava arról is beszámolt, hogy azért van olyan település az agglomerációban, ahol a vízhálózat fejlesztése lépést tartott a megugró népességgel. Ilyen Érd, ahol most sem volt szükség vízkorlátozásra, a térség önkormányzatai, valamint a francia Veolia tulajdonában lévő Érd és Térsége Víziközmű Kft. ugyanis komoly korszerűsítéseket hajtott végre az elmúlt évtizedekben. Csőzik László, Érd polgármestere a lapnak elmondta, hogy a korábbinál hatékonyabb szivattyúkat kapcsoltak a rendszerbe, új tároló medencéket építettek, és 8 kilométer hosszon nagyobb átmérőjű csövet fektettek le.

Más településen eközben a polgármester inkább az odaköltözők feltartóztatásában hisz, illetve ezt az utat látja könnyebbnek, a fejlesztések megvalósítása helyett. Leidinger István, Pomáz polgármestere a lapnak azt nyilatkozta, hogy meg kell akadályozni, hogy még többen költözzenek a főváros környéki településekre, ugyanis az ellátórendszer már most is túlterhelt, az utcák nem lettek szélesebbek, az óvodák nem lettek nagyobbak. A megszólalás alapján az önkormányzat a vízközműhálózat ráeső részét ugyan fejlesztette, de a komplex rendszer működtetését állami forrásokból kellene korszerűsíteni és amíg ez nem történik meg, megpróbálják például a korábban belterületté nyilvánított telkeket visszaminősíteni, hogy elvegyék az odaérkezők építési kedvét. (Ehhez törvénymódosításra is szükség lenne, jelenleg ugyanis visszaminősítés esetén az önkormányzatnak tetemes kártérítést kellene fizetnie a telektulajdonosoknak, amire nincs keretük).

Sustainable World 2022 Szeptember 6-án jön a Portfolio fenntarthatósági konferenciája, a Sustainable World eseményünk. A részletekért kattints!

Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán