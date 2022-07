Hamarosan véget érhet a lakbérek szárnyalása - Két dolog feszül egymásnak most a piacon

Portfolio 2022. július 08. 14:38

Egy év alatt a húsz százalékot is meghaladta a budapesti lakásbérleti-díjak emelkedése, így júniusban átlagosan 173 ezer forintot kértek egy kiadó lakásért a fővárosban. A felpörgő infláció és a jegybanki alapkamat emelése ugyanakkor már most megágyaz a következő év bérlakáspiaci viszonyainak – állítja a Rentingo.com, legfrissebb elemzésében. A bérleti díjból realizálható 4-6 százalékos hozam ugyanis jelentősen alatta marad az inflációnak és a lakossági állampapírhozamoknak, így bérbeadói oldalról várhatóan érdemi kínálatbővüléssel nem lehet számolni, ugyanakkor a fizetőképes kereslet is csökkenhet.