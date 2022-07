Felülvizsgálja a kormány a Fertő-tóhoz tervezett beruházást

Nemcsak felfüggeszti, felül is vizsgálja a kormány a Fertő-tó partjára tervezett beruházást – válaszolta az Építési és Beruházási Minisztérium az RTL Híradónak

A Fertő-tó érintett természetvédelmi területét évekkel ezelőtt lezárták, kivágták a nádast, és 45 milliárdért szállodát, focipályát és apartmanházakat terveztek oda, az Átlátszó azonban észrevette, hogy pénzhiány miatt nem folytatják az építkezést, a közbeszerzés eredménytelen lett.

A beruházás ellen kezdettől fogva tiltakozó helyi civilszervezet aktivistája, Major Gyula vegyes érzésekkel fogadta a döntést:

Egyrészt örülünk annak, hogy nem épül, viszont hát nyilván kellemetlen az, hogy sok mindent leromboltak, gyakorlatilag most semmi nem működik a Fertő-parton.

A Magyar Tudományos Akadémia, a világörökségvédelemért felelős Unesco, és az Európai Bizottság is ellenezte a beruházást, a Greenpeace most is azt reméli, nem fog megvalósulni.

Címlapkép: Getty Images