Ha így megy tovább, ebben a kerületben 22 év alatt az összes lakás gazdát cserél - Hol a legélénkebb a hazai lakáspiac?

A lakáspiaci kereslet egyik legjobb mérőszáma a forgási sebesség. A forgalom helyi adottságokhoz mért intenzitását bemutató viszonyszám az adott időszak (jelen esetben a 2021-es év) során eladott lakóingatlanok számának és az aktuális lakásállománynak a hányadosa. Az OTP Jelzálogbank, legfrissebb Értéktérképében látványos ábrán mutatja be az országos különbségeket és azt, hogy melyik ma az a kerület, ahol a jelenlegi kereslet alapján elméletben 22 év alatt az összes lakás új tulajdonoshoz kerülne.

A tavalyi tranzakciószám-növekedés miatt a forgási sebesség a 2020-as állapothoz képest mostanra egyre kevesebb - mindössze 68 - járásban nem éri el az 1%-ot. Az 1%-os forgási sebesség azt jelenti, hogy az adott térség teljes lakóingatlan-állománya elméletben 100 év alatt cserélne gazdát. A legmagasabb, 2%-ot meghaladó – a térképen legsötétebb színezéssel jelölt – kategóriába 14 budapesti kerület mellett sorrendben a Siófoki, Tatabányai, Keszthelyi, Dunaújvárosi, Debreceni, Veszprémi, Győri, Oroszlányi, Nyíregyházi, Miskolci, Nagykanizsai, Ózdi, Várpalotai és Tiszaújvárosi járás tartozik. A vidéki járásoknál a legkeresettebbekben 2,3-2,5% közötti a forgási sebesség. Pest megye egészének világos színezése technikai okokra, az adásvételek lassabb feldolgozására vezethető vissza. A jogállásonkénti eltérések továbbra is mérvadók: a forgási sebesség lista végén ugyanis kisváros székhelyű járások állnak (Pest megyén kívül 0,3-0,5% között a Bólyi, Pécsváradi, Sellyei és Kiskunmajsai járás).

Fontos viszont kiemelni, hogy a NAV-tól kapott, a jogszabályi előírásoknak megfelelően szűrt adatbázis feldolgozásával elsősorban a forgási sebesség területi relációit tudjuk hitelesen ábrázolni, az abszolút számok ugyanis az adatszűrés miatt – jellemzően a kistelepüléseken – elmaradnak a valóságtól!

Forrás: OTP Jelzálogbank

A megyék rangsorában 2021-ben Győr-Moson-Sopron került az élre 1,8%-os forgási sebességgel, hajszállal megelőzve a hasonló piaci élénkségű Zala megyét. A másik véglet Vas és Baranya megye 1,2%-os értéke. Pest megye utolsó helyezése az adásvételek lassabb feldolgozásával magyarázható. A forgalom lakásállomány arányában mért mutatójában megyén belül – Somogyot kivéve – kimagaslanak a megyeszékhelyek. 2,8%-os forgási sebességgel immár harmadik éve Tatabánya van az élen, a dobogóra pedig Nyíregyháza és Miskolc fért még fel. A lista végén álló Kaposvár és Pécs mutatója 1,5%-os.

Így állunk most Budapesten

Irányítószám-körzet szerinti lakásállomány-adat híján a budapesti forgási sebesség kerületi szinten elemezhető.

Tavaly a legnagyobb forgási sebesség – a VII. kerület több éves elsőségének véget vetve – a XIII. kerületben volt mérhető.

Az ottani 4,6%-os érték azt jelenti, hogy nagyjából 22 év alatt cserél gazdát egy XIII. kerületi ingatlan. Ez után, 3,5-4,3% közötti mutatókkal belvárosi kerületek (VII., VIII. és VI.) következnek. A rangsor végén peremi városrészek (1% alatt a XXIII. és XXII., majd a negyedik helytől a XVI., XVIII. és XVII.) állnak.

A koronavírus megjelenése után jósolt Budapesten belüli forgalmi átrendeződés (belvárosi visszaesés vs. kertvárosi élénkülés) tehát nem megy végbe egyik évről a másikra, ahhoz hosszabb időn keresztül megmutatkozó, a korábbiakhoz képest megforduló keresleti preferenciáknak kell hatniuk. A befektetési célú vásárlások most tapasztalható fellendülése, illetve a kertvárosi területek drágulása pedig jócskán le is fékezheti ezt a folyamatot.

Címlapkép forrása: MTI / Jászai Csaba