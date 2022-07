Az ESG mozgatja az üzleti életet: berobbannak a fenntarthatósági beruházások

Inflexiós ponthoz érkezett az ESG: a jelenlegi válságot követő időszakban jelentős előnyre tehetnek szert azok a cégek, akiknek nem a nulláról kell felvenni a fonalat, hanem akár a válságüzemmód során is szem előtt tartották a fenntartható környezeti, társadalmi és a modern gazdálkodási elveket. A klímakockázatoktól való félelem erősödése és a Covid járvány első hullámai miatt a nagyvállalatok boardjaiban az első számú prioritássá vált a fenntarthatóság - erről tanúskodott a KPMG 2021-es CEO Outlook kutatása, amely szerint a nagyvállalati vezérigazgatók késznek mutatkoztak, hogy néhány éven belül cégeik árbevételének 10 százalékát forgassák fenntarthatósági beruházásokba.

A fenntarthatóságra való törekvés nem újkeletű jelenség, ami viszont új, az az egységesítés, a mérhetőség, és az összehasonlíthatóság feltételeinek megteremtésére irányuló erőfeszítés. Ennek megtestesülése az ESG – a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok összessége, amelyet immár számtalan nemzetközi és európai keretrendszer bástyáz körül. Ilyen a 2023 elején életbe lépő német Supply Chain Due Diligence Act, az EU már hatályos Taxonómia rendelete, illetve az SFDR-rendelete, amely körülírja, hogy mi minősül valóban zöld tevékenységnek, illetve befektetésnek. Ilyen lényeges szabályozás az EU-szinten jövőre életbe lépő CSRD is, amely a korábbiakhoz képest (NFRD) lényegesen több vállalatra terjeszti ki a fenntarthatósági jelentések készítésének kötelezettségét.

A jelenlegi bizonytalan geopolitikai és gazdasági helyzetben a cégvezetők a gyors alkalmazkodással vannak elfoglalva. A hosszabb távú kockázatok kezelése azonban nem összeegyeztethetetlen a rövid távú problémák megoldásával, de ezt a szemléletet a szereplőknek is alkalmazniuk kell. Rakó Ágnes, a KPMG ESG partnere elmondta, hogy a webinárokat, workshopokat ás több alkalmas oktatási sorozatokat szervezett a KPMG Magyarországon, amelyen 10 szektorból mintegy 500 érdeklődő vett részt. A legnagyobb érdeklődést kapó témák között volt a zöld pénzügyek, a greenwashing veszélyei, a pénzügyi szabályozás, a jelentéstételi kötelezettségek aktualitásai, a taxonómia és a dekarbonizáció.

Szabó István, igazgató, a CEE régió fenntarthatóságért felelős vezetője arról számolt be, hogy nem helyes az ESG szempontokat az üzleti élettől távol álló törekvésként értelmezni. Az energiafüggőség, a fenntartható üzleti modellhez szükséges edukáció, a technológiák létrehozása, mind idetartozó és mind a jövőt meghatározó területek.„Jelenleg Magyarország élen jár a CEE régióban ESG/fenntarthatósági témában. Ehhez jelentősen hozzájárulnak a szabályozói és pénzintézeti elköteleződések és programok, amelyek magukkal húzzák a reálgazdaságot is - tette hozzá a szakértő.

Pénzügyek:„A jó ESG értékelésű vállalatok vonzzák a finanszírozókat és a befektetőket is.”

Magyarországon az ESG szempontok érvényesítésében élen jár a bankrendszer, ami a finanszírozási oldalról erős motivációt jelent a cégek számára. A jegybank hathatós közreműködésével (pl. Zöld otthon hitel, tőkekövetelmény kedvezmény, Növekedési Kötvény Program keretében a zöld kötvények) kialakultak azok a banki gyakorlatok, amelyek támogatják ezt a folyamatot. Teendő azért bőven akad még, például a vállalati adatszolgáltatás korántsem tökéletes. A magyar bankok nem mindig tudják alkalmazni az anyabankok zöld hitelbírálati és egyéb fenntarthatósági gyakorlatait, mert hiányzik mögülük a szükséges „tartalom”, azaz nem állnak rendelkezésre a megbízható és egységes adatok.

„A jó ESG értékelésű vállalatok csökkentik a kockázataikat, illetve új üzleti lehetőségeket ragadnak meg, ezáltal jobb pénzügyi minősítést nyernek, ami vonzza a finanszírozókat és befektetőket is. A fenntarthatóság már nem pusztán az állami támogatások miatt fontos, hanem piaci alapon is kifizetődő befektetőnek, hitelezőnek és hitelezettnek egyaránt” – vélekedett Wieder Gergő, a KPMG szenior menedzsere, aki szerint az ESG alkalmazásával járó gyerekbetegségek kezelése a pénzügyi stabilitás erősítése mellett nagyot lendíthet a fenntarthatósági szempontok érvényesítésén is. Ehhez azonban nagyon fontos a transzparencia erősítése, hogy mind a cégek, mind a finanszírozók számára elegendő és megbízható adatok álljanak rendelkezésre a cégek fenntarthatóságáról.

Ingatlanszektor: Az épített környezet az ESG „S” lába, azaz a társadalmi kohézió megőrzése terén is kiemelt jelentőségű

Magyarországon a zöld finanszírozás egyik középpontjában az ingatlanberuházások állnak. Nem véletlenül. Az építési tevékenység és az épületek használata felelős a globális szén-dioxid-kibocsátás 40 százalékáért. Ennek egynegyedét az építési anyagok előállításához szükséges energia, háromnegyedét pedig az üzemeltetés során felhasznált energia előállítása teszi ki – vagyis ennek bármilyen csökkentése komoly hatással van az összes kibocsátásra. Ugyanakkor ma Európában az épületek hozzávetőlegesen 25 százaléka tekinthető energiahatékonyan működőnek.

„Nem folytatható tovább az a gyakorlat, hogy a meglévő állomány mindössze egy százalékát korszerűsítik évente. A meglévő épületek anyagaiba beépült múltbeli, már „elkövetett” kibocsátást meg kell becsülnünk, és több figyelmet kell fordítani ezen meglévő állomány újrahasznosítására. Olyan épület- (és terület-) rehabilitációt kell elvégezni, amely innovatív tervezéssel, technológiai újításokkal, alternatív anyaghasználattal, valamint a megújuló energiák alkalmazásával csökkenti a káros kibocsátás mértékét” – fogalmazott piaci tapasztalatairól Dános Pál, a KPMG associate partnere, az ingatlantanácsadási üzletág vezetője. A szakértő arról is beszámolt, hogy a felmérésük szerint a vevői-bérlői oldal még mindig leginkább a közvetlen, számszerűsíthető hasznokat keresi, amikor a zöld ingatlant választ, de az irodaterületeket bérlő a nagyvállalatok több mint fele 5-10 százalékos bérleti díj emelkedést is elfogadhatónak tart egy zöld ingatlan esetében. Dános szerint ugyanakkor hiba lenne az ingatlanberuházásokban az ESG szempontjai közül a környezettudatosságot mindenek fölé helyezni, mert az épített környezet az ESG „S” lába, azaz a társadalmi kohézió megőrzése terén is kiemelt jelentőségű, hiszen alapvetően meghatározza a lakások, lakóparkok, városrészek és városok életminőségét.

