Kezdődhet a Merlin Színház felújítása

Kezdődhet a volt belvárosi trafóház, a korábban a Merlin Színháznak is helyet adó épület felújítása - mondta el Kerpel-Fronius Gábor , okosvárosért és részvételiségért felelős főpolgármester-helyettes. A tervek szerint a rekonstrukció jövő tavaszra fejeződik majd be, és azt szeretnék, hogy Budapest 150. születésnapjára a kulturális és közösségi eseményeknek otthont adó intézmény megteljen élettel.

A főpolgármester-helyettes közölte: "hétfőn írtuk alá a felújítási szerződést a kivitelezővel. Olyan Merlin-épületet szeretnénk, amely megtestesíti mindazt, amit a nyitott Városházáról, a nyitott városkormányzásról és Budapest sokszínűségéről gondolunk".

Alapvetően kultúraközpontú, de a város sokszínűségét kifejező közösségi és társadalmi eseményeknek otthont adó intézményt szeretnének. Az épületet kis átalakításokkal, de a szükséges műszaki felújításokat elvégezve újítják meg.

A beruházás nettó 413 millió forintba kerül.

Kerpel-Fronius Gábor beszélt arról is, hogy az épület felújítása egy fejlesztéssorozatba illeszkedik: jelenleg is folyik a Városháza homlokzatának felújítása, zajlik az előkészítése annak, hogy a Budapest Galéria beköltözhessen a Városháza Gerlóczy utcai épületszárnyába, és már nyertest hirdettek a Városháza park megújításáról szóló pályázaton is.

A volt trafóház épülete - Merlin Színházként - Jordán Tamás és Lázár Kati munkája révén a budapesti kulturális élet egyik zászlóshajója, egyik központja volt. Ezt szeretnék visszaadni a fővárosiaknak - mondta a főpolgármester-helyettes, kiemelve, hogy korábban már készültek tervek az épület felújításra, de azt látták, hogy nem illeszkednek ahhoz a funkcióhoz, amelyet a Merlinben a városvezetés látni szeretett volna. A Merlin üzemeltetésére pályázatot írnak majd ki, és szerinte Jordán Tamásnak is szerepet kell majd kapnia a bírálati folyamatban, ugyanakkor ez szélesebb funkcionalitású intézmény lesz - tette hozzá.

Bősz Anett, humánterületekért felelős főpolgármester-helyettes elmondta, az épületet a jelenlegi formájában újítják fel, a Merlin korábban ismert terei megmaradnak, de friss kortárs arculatot kap, továbbá kialakítanak egy 200 négyzetméteres teraszt is. "Pezsgő, kísérletező, kulturális közösségi térré szeretnénk változtatni a Merlint, amelyben koncerteket, tánc- és színházi előadásokat, kiállításokat, valamint konferenciákat is lehet tartani." - emelte ki.

A volt trafóház 1920 körül épült. Az V. kerületi Gerlóczy utcából megközelíthető épület később színháznak, oktatási központnak és klubnak adott helyet, 2011-ben zárták be. A mostani terveket a Nanavízió belsőépítész iroda készítette.

