Elérte legmagasabb pontját a HelloParks legújabb, fóti csarnoka

Júniusban kapta meg a használatbavételi engedélyt a HelloParks Fót első, 45 000 négyzetméteres üteme, most pedig a következő, 26 000 négyzetméteres raktárcsarnok épül, melyre ünnepélyes keretek között az épület legmagasabb pontját jelképező bokréta is felkerült.

Elérte a szerkezetkész állapotot a HelloParks Fót legújabb, 26 000 négyzetméteres csarnoka. Az FT6 lesz a negyedik raktárépület, amit a Futureal-csoporthoz tartozó cég átad az idén. Az FT1-es első ütem kiadottsága közel 60 százalékos, a leszerződött bérlők meg is kezdték a beköltözést, a még elérhető területre pedig előrehaladott tárgyalások zajlanak. A most épülő FT6-os csarnokba a tervek szerint decemberben költöznek majd be az első bérlők.

Ez lesz a HelloParks első City Flex típusú raktára, ami az eddig megépült csarnokokhoz képest, - ahol a legkisebb bérbe vehető terület 3400 négyzetméter, - már az 1000 négyzetméteres bérleti igényeket is képes kielégíteni. A Big Box csarnokokhoz hasonlóan a kisebb City Flex szintén rendelkezik majd dokkoló és drive-in kapukkal, de azokhoz képest alacsonyabb a belmagassága és kisebb a mérete, így jobban megfelel majd a városi logisztikát és könnyűipari gyártást vagy összeszerelést végző vállalkozások számára. Az új létesítménynél a cég a BREEAM New Construction kategória elérhető legmagasabb, Outstanding minősítés megszerzését tűzte ki célul.

A júniusban átadott 45 000 m2-es FT1 raktárcsarnoknál – csakúgy, mint a maglódi első épület esetében – a BREEAM fenntarthatósági szabvány Excellent szintjének elérése a cél New Construction kategóriában, mely azt jelenti, hogy nem csak a kész épület kerül minősítésre, hanem a teljes folyamat a tervezéstől kezdve a beruházáson és építésen át a felépült csarnokig.

„A HelloParks folyamatosan fejlesztett és bővült az elmúlt másfél évben, de terveinkben szerepel még további két átadás év végéig. Az elmúlt 2 év megmutatta a raktárfejlesztések létjogosultságát. Azt látjuk, hogy a jó minőségű, bérlői szemmel jól átgondolt és energiahatékony raktárberuházásra továbbra is van kereslet.” - mondta Nemes Rudolf, a HelloParks vezérigazgatója.

Forrás: HelloParks

A fejlesztő másik két megaparkjában is haladnak az engedélyeztetések és a munkák. Maglódon hamarosan eléri a szerkezetkész állapotot a második, 45 000 m2-es épület (MG3), mindeközben Pátyon is folynak az első ütem földmunkái, ahol egy több mint 100 hektáros területen az első épülettel 58 000 m2 alapterületű, összességében pedig 400 000 m2 bruttó bérbeadható területű modern raktár- és gyártási területet alakítanak ki, több fázisban.

Címlapkép forrása: HelloParks