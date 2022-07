Menekülj a brutális rezsi elől! - Vegyél válságáron lakást Görögországban

Görögországba invitálja a németországi gázhiánytól tartó nyugdíjasokat a görög turisztikai miniszter - szúrta ki a Bildnek adott interjút a Forbes . Az ötlet nem is feltétlenül rossz, ugyanis amellett, hogy Görögországban sokkal enyhébbek a telek, az ingatlanárak is az egyik legalacsonyabbak Európában, így könnyen lehet, hogy egy németországi téli fűtésszámla a görögországi teljes lakhatási költséget fedezi. Az ötleten mindenesetre a magyaroknak is egyre inkább érdemes lehet elgondolkodniuk.