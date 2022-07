Rezsicsökkentés: hogyan jön ki az a bizonyos átlagfogyasztás?

Sokaknak nincs pénze hőszigetelésre és korszerűsítésre, így a régi családi házaknál négyszeresére is emelkedhet a fűtési költség. Bár a miniszterelnök szerint a háztartások háromnegyedét a döntés nem érinti, azonban, miután az időszakosan használt hétvégiházak és turisztikai célú ingatlanok fogyasztása is beleszámít az átlagba, az érintettek köre sokkal magasabb, akár 50 százalék is lehet.

Emiatt az alacsonyabb jövedelemből élőket megélhetési válság fenyegeti, Holoda Attila szerint az érintett családok havi költségvetésének 30-50 százalékát is elviheti a rezsi.

Címlapkép forrása: Getty Images