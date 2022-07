Pár nap és jönnek a felvételi ponthatárok - Hol, mennyiért bérelhetünk lakást egyetemista gyerekünknek?

Idén július 21-ére esik a felsőoktatási intézmények felvételi ponthatárainak kihirdetése, ami a nyári lassulás után rendszerint aktivizálja a kiadó lakások iránti keresletet. Két év bezártság után feltételezhető, hogy idén még gyorsabban fognak gazdára találni a kiadó ingatlanok, ezért a szakértők szerint érdemes időben elkezdeni az ideális lakás keresését. Az OTP Ingatlanpont, valamint a KSH-Ingatlan.com számai alapján megnéztük, mire számíthatunk Budapesten és vidéken.

Idén is nagy izgalommal várja több mint 99 ezer felsőoktatásba felvételiző a ponthatárokat, ami az ingatlanpiacon is egy aktívabb időszakot eredményez. Elsősorban a bérlakáspiacon élénkül meg a kereslet azáltal, hogy sok diák a szülővárosától távol kezd el keresni kiadó lakást.

Az elmúlt két évben a nyári pangást hagyományosan követő nagy roham a koronavírus járvány következtében visszafogott volt, az OTP Ingatlanpont szakértői szerint azonban idén a folyamatosan emelkedő bérleti díjak ellenére is intenzív forgalomnövekedést és további áremelkedést fog hozni a nyár végi, őszi bérleti szezon a fővárosban. A turizmus erősödése is a kiadó lakások iránti keresletet növeli, a rövid távú turisztikai célú kiadás pedig a hosszútávú bérlakáspiaci folyamatokkal is összefüggésben van.

A KSH-Ingatlan.com friss statisztikái is azt jelzik, hogy a fővárosban látszólag minden visszatért a régi kerékvágásba. Májusban a bérleti díjak emelkedésének üteme áprilishoz képest is gyorsult és 2021. azonos időszakához viszonyítva az országos átlaggal megegyező mértékben, 21 százalékkal emelkedett a budapesti átlagos bérleti díj. Budapest minden kerületében emelkedés volt, de áprilishoz képest a pesti belső és átmeneti, valamint a budai hegyvidéki kerületek átlagos bérleti díjai nőttek a legnagyobb mértékben. 2021. májusához viszonyítva a pesti belső kerületek könyvelhették el a legnagyobb arányú emelkedést, igaz, hogy a koronavírus járvánnyal összefüggésben is a belső kerületekben csökkentek legnagyobb mértékben a bérleti díjak.

Az előző években - feltehetően a járványhelyzettel összefüggésben - a nagyobb alapterületű lakások iránt nőtt meg a kereslet, de idén ez a trend megfordulhat. Már csak azért is, mert az elmúlt napokban bejelentett rezsicsökkentés részleges kivezetése következtében felértékelődnek a kisebb alapterületű, magasabb energiahatékonyságú lakások, míg a sokat fogyasztó - különösen az elektromos fűtéssel szerelt - lakások iránt drasztikusan visszaeshet a kereslet.

A lakbérindex eredményeiből látható drágulással összhangban vannak a júniusi kínálati adatok is. A friss kínálat szerint Budapesten 190 ezer forint volt az átlagos bérleti díj. A legdrágább városrész a II. kerület, a maga 330 ezer forintos átlagos bérleti díjával, míg az V. kerület 312 ezer forinttal lett második, jóllehet itt az egy négyzetméterre vetített átlagos havi bérleti díj magasabb. A legnagyobb kínálattal rendelkező két kerületben, a XI.-ben és a XIII.-ban 196 és 174 ezer forintra rúgtak az átlagos bérleti díjak, míg a legolcsóbb, külső kerületekben 120-130 ezer forinttól indulnak az átlagos bérleti díjak.

Mi a helyzet vidéken?

Az OTP Ingatlanpont tapasztalatai szerint az egyetemvárosok vegyes képet mutatnak, valahol egyértelműen érzékelhető, míg máshol még várat magára a fellendülés, de idén még a korábbi évekhez képest is fontosabb hangsúlyozni azt, hogy nem érdemes a döntést az utolsó pillanatra halasztani.

A cég szakértői szerint Debrecen, Eger és Miskolc bérleti piaca most is élénk, a kiadó lakások gyorsan és nagyrészt közvetlenül a bérbeadótól kelnek el. A három északi egyetemváros ingatlanpiacán megjelentek a kifejezetten kiadási céllal vásárlók és azok is, akik a továbbtanuló gyermekük részére vesznek lakást, a bérleti díj fizetése helyett. A hallgatói roham még nem érzékelhető Szegeden, de a távoktatás visszaszorulásával az éppen szabad bérlemények nagyon gyorsan bérlőre találtak az év folyamán. Míg korábban jellemző volt, hogy a nyári időszakban visszaadták a bérleményüket a hallgatók, addig most inkább fenntartják a már meglévő bérlakásukat. A hallgatók szempontjából legfontosabb paraméterek az egyetem közelsége és a rezsi kiszámíthatósága. A legnépszerűbbek az egy-két szobás ingatlanok, azonban a nagyobb, polgári lakások is gazdára találnak. Szegeden továbbra is jelen vannak a befektetői célú vásárlók, azonban körükben most szinte kizárólag a sajáterős finanszírozás jellemző.

Győrben még mindig a keresleti piac jellemző, azonban a dinamikus áremelkedés üteme csökken, míg Székesfehérváron most úgy tűnik, hogy stagnálnak az árak. A bérleti piacot vizsgálva Győrben havi 120 ezer forinttól indulnak az egyetemisták által leginkább kedvelt, egyetemhez közeli, kis alapterületű lakások, és ezek jellemzően gyorsan gazdára is találnak. Székesfehérváron szűkös a kínálat a bérleti piacon és az éppen kiadó ingatlanok szinte pillanatok alatt elkelnek. A cég helyi szakértői ebben a helyzetben a hallgatók megjelenésével további keresletnövekedésre számítanak, így a viszonylag magas árak ellenére akár befektetési céllal is megfontolandó lehet most a vásárlás. 2021-hez képest az idei év első felében egyértelműen pozitív irányú változást érzékeltek a szakértők Pécsen. A bérlemények tekintetében ugyanakkor szinte változatlan a helyzet, az elérhető ingatlanok rövid idő alatt elkelnek. Júniusban, a nyár beköszöntével, kicsit megpihent a piac, ami a nyár végének közeledtével és az egyetemisták megjelenésével várhatóan újból erőre fog kapni.

A megyeszékhelyeken 90 és 150 ezer forint között szóródnak a bérleti díjak. A legdrágább városok közé sorolható Veszprém, Debrecen és Székesfehérvár. Továbbra is a legolcsóbbak közé tartozik Kaposvár, Salgótarján és Szekszárd, utóbbi városokban 100 ezer forint alatt maradt az átlagos bérleti díj. Átlag körüli viszont Győr és Szeged, ahol havonta 120-130 ezer forinttal lehet számolni.

Megéri a vásárlás?

A bérleti díjak szintje a lakásárakhoz képest kevésbé emelkedett az elmúlt évek során, így most a bérlés sem feltétlenül rossz választás. Aki azonban mégis vásárolna, annak a felsőoktatásban tanulók által hagyományosan preferált, az ELTE, BME, Semmelweis és a Budapesti Corvinus Egyetem campusainak otthont adó kerületekben érdemes nézelődnie. Az OTP Lakóingatlan Értéktérképe alapján itt tavaly 9-15 százalékos áremelkedés ment végbe, melynek következtében 2021-ben a XI. kerületben átlagosan 846 ezer forint, a IX. kerületben 797 ezer forint, a VIII. kerületben pedig 690 ezer forint volt az ingatlanok átlagos négyzetméterára. Ez azonban az idei évre akár 10 százalékkal is tovább drágulhatott, a következő időszakban viszont a már korábban említett rezsicsökkentés részleges kivezetése miatt nagy átalakulások várhatók, melynek az alacsony energiafogyasztású lakások lesznek a nyertesei, míg a rosszul szigetelt, energiapazarló lakások az egyértelmű vesztesei lesznek.

Címlapkép forrása: Getty Images