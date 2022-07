Itt vannak a részletek: így fizetik a rezsit a társasházak a rezsicsökkentés módosítása után

Csütörtök délelőtt megjelent a rendelet a rezsicsökkentés módosításáról, melyben többek közt az is kiderült, hogy a társasházak és a bérbe adott ingatlanok után hogyan kell majd fizetni a rezsit. A házközponti mérést alkalmazó társasházakban és lakóközösségekben élők szívéről nagy kő gördülhet le, hiszen esetükben külön-külön is elég lesz beférni az átlag alá.

Németh Szilárd csütörtök reggel bejelentette a rezsicsökkentés módosításának egyes részleteit - nevezetesen a pontos lakossági piaci árakat. Szinte ezzel párhuzamosan megjelent a rendelet a Magyar Közlönyben is, melyben a pontos részletek is szerepelnek.

Társasházak

A társasházak augusztustól az alábbiak szerint fizetik majd a rezsit:

A lakossági fogyasztónak minősülő társasház, lakásszövetkezet a rendeletben meghatározottkedvezményes földgázmennyiségen (1729 m3/év) felüli kedvezményes mennyiségre jogosult, amely többletkedvezményt a rendelet szerinti kedvezményes mennyiség és a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások számának szorzata alapján kell meghatározni.

Magyarán a társasházak és lakószövetkezetek az átlagfogyasztást felszorozhatják a lakóegységek számával és addig a fogyasztásig a rezsicsökkentett árat fizetik

- például egy 5 lakásos társasház 8645 m3/év földgázhasználatig a kedvezményes árat fizeti.

A fenti bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiség igénybevételéhez a társasház, lakásszövetkezet mérési pontonként (felhasználási helyenként) nyilatkozik az egyetemes szolgáltató részére a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az épületben lévő, önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról . Az egyetemes szolgáltató a fenti bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, a 9. §-ban foglaltakra figyelemmel időarányosan (napi arányos elszámolás - részletek itt). A 2022. augusztus 15-ig beérkező nyilatkozatok esetében az (1) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni.

. Az egyetemes szolgáltató a fenti bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, a 9. §-ban foglaltakra figyelemmel időarányosan (napi arányos elszámolás - részletek itt). A 2022. augusztus 15-ig beérkező nyilatkozatok esetében az (1) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni. Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az (1) bekezdésben előírt feltételeket alátámasztó iratot a felhasználó társasháztól vagy lakásszövetkezettől bekérni és ellenőrizni . Ha az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe az (1) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget, akkor a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgázt a lakossági versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni .

. Ha az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe az (1) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget, . Az egyetemes szolgáltató az előző bekezdés szerinti jogkövetkezményt alkalmazza akkor is, ha a felhasználó az iratot az egyetemes szolgáltató által megjelölt legalább 15 napos határidőn belül nem bocsátja az egyetemes szolgáltató rendelkezésre. Ha az irat a megjelölt határidőt követő 15 napon belül az egyetemes szolgáltatóhoz beérkezik, úgy kell tekinteni, mintha határidőben rendelkezésre bocsátották volna.

A társasházak és lakóközösségek külön szabályozása így eloszlatja azon félelmeket, miszerint a házközponti fűtésű társasházakban a kedvezmény összevont fogyasztás mellett is csak 1729 m3/év-ig terjed.

A rendelet már most igyekszik megelőzni a trükközéseket azáltal, hogy a bejelentett lakossági piaci ár másfelszeresét szedik be attól, aki a társasházba több egységet jelent be, mint amennyi valójában van, vagy eleve elmulasztja a bejelentést.

Bérbe adott ingatlanok

A rendelet a bérbe adott ingatlanokról is értekezik. Eszerint:

Az Egyetemes Szolgáltatásra vonatkozó rendelet értelmében természetes személy részére lakhatás céljára bérbeadott ingatlan esetén a költségelszámolás során a bérbeadó mint felhasználó a bérlővel szemben a villamosenergia-költségeket az átlagfogyasztás (2523 kWh/év) felett legfeljebb a rendeletben meghatározott lakossági piaci áron (62,9-70,10 forint/kWh - függően a tarifától) számolhatja el.

A paragrafus következő pontja szerint ugyan ez vonatkozik a földgáz felhasználására is - 1729 m3/év fölött a most kihirdetett lakossági piaci áron számolhatja el a bérlő a bérbeadó felé a számlát.

Címlapkép: Getty Images