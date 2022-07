Milyen lesz az MCC révfülöpi új nyaralókomplexuma?

Tervpályázatot írtak ki az MCC révfülöpi üdülőfejlesztésére, a pályamunkáknak a meglévő épületállomány felújítására, átépítésére, valamint az új épületekre kidolgozott terveket kell tartalmazniuk, emellett várják a beépítetlen, szabad területekre vonatkozó hasznosítási javaslatokat, táj- és kertépítészeti terveket is - írja az építészfórum.

A Mathias Corvinus Collegium Alapítványhoz tartozó Pelso Talentum Ingatlanfejlesztő Kft. nyílt, komplex táj- és kertépítészeti, építészeti tervpályázatot írt ki a révfülöpi Kacsajtosi út 1-3. szám alatt található ingatlanokra - szúrta ki a lap a közbeszerzési értesítőben.

Az MCC képzési elképzeléseinek megfelelő üdülőterületet szeretnének itt kialakítani, illetve a hozzá kapcsolódó szálláshelyek, sportlétesítmények és szolgáltatóegységek átfogó fejlesztése is cél.

A telkek összterülete több mint 107 ezer négyzetméter.

A tervezési feladat magába foglalja a meglévő épületállomány felújítására, átépítésére, valamint az új épületekre vonatkozó tervek elkészítését is. Ezen kívül a beépítetlen területekre is várnak hasznosítási javaslatokat, táj- és kertépítészeti terveket. A leírásból az is kiderül, hogy az elavult, funkcióját vesztett épületeket elbontják.

Az MCC 330-350 fő számára alkalmas szálláshelyet, 300 diák befogadására alkalmas belső és külső oktatási teret, étkeztető helyiséget szeretne az új üdülőben elhelyezni. Ezen túl irodai részek, sportpályák, tárolóhelyiségek és parkolók is lennének az elképzeléseik alapján.

Címlapkép forrása: MTI Fotó: Ruzsa István