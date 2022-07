Hamarosan megkezdi első ázsiai beruházásait Európa legnagyobb raktárfejlesztője

Megnyitotta első ázsiai központját a Panattoni az indiai Bengaluruban, Karnataka tartomány fővárosában, ezelőtt Mumnaiban már volt irodája a cégnek - derül ki a cég sajtóközleményéből . A következő években, a növekedés kezdeti szakaszában a fókusz India 8 legnagyobb városán lesz, majd a következő szakaszba lépve már az ország másodlagos piacaira is betörnének. Első körben 2023 végére 2-3 projektet indítanának összesen 200 millió dolláros értéken.

A cég a globális intézményi befektetőkkel való partneri együttműködésre bevezeti a "nyitott-könyv" üzleti modellt, hogy megkönnyítse a tőke közvetlen befektetésekbe történő bevonását a gyorsan bővülő indiai ipari és raktárpiacon.

A Panattoni India a kezdetekben "csak" India 8 legnagyobb városára koncentrálna, ahol 2-3 projektbe összesen 200 millió dollárt fektetnének be 2023 végéig. Ezt követi majd a terjeszkedés második szakasza, ahol már a másodlagos piacokra is betörnek majd.

A Bengaluruban átadott központ előtt már volt egy irodája a cégnek Mumbaiban, azonban az operatív tevékenységekkel csak most debütálnak az országban és így Ázsiában is. A tervek szerint a cég idővel Delhiben is nyitna egy irodát hogy megerősítsék a cég jelenlétét az ország nagyvárosi központjaiban.

India célja, hogy globális gyártási központtá váljon, várhatóan kulcsfontosságú hajtóerő lesz a hazai logisztikai szektor fejlődésének felgyorsításában. Ebben nagy segítségére lehetnek az olyan globális nagyvállalatok, melyek a Kínától és annak ellátási láncaitól függetlenedni vágyva egyre gyakrabban alkalmazzál a "plusz egy" üzleti stratégiát, illetve az e-kereskedelem bevezetése, az infrastruktúra fejlesztése és a szabályozási reformok.

A CBRE nemzetközi ingatlanügynökség kutatása szerint Indiában az ipari és logisztikai bérbeadási tevékenység éves szinten mintegy 39%-kal nőtt, és a 2020-as 1,8 millió négyzetméterről 2021-re meghaladta a 2,6 millió négyzetmétert. Az új és modern logisztikai területek iránti keresletet az online kiskereskedelem erőteljes növekedése hajtja, a kiskereskedők és az e-kereskedelmi szereplők raktárterületeik bővítésére törekszenek. Az olyan ágazatokban, mint az e-kereskedelem és a 3PL/logisztika megnövekedett aktivitásával az országban a raktárkészlet 2024-re várhatóan meghaladja a 35,3 millió négyzetmétert - derül ki a JLL jelentéséből.

