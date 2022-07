Több mint 5 éve nem láttunk ilyet: növekszik a feszültség az irodapiacon

A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (BIEF, BRF) - melynek tagjai: CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, Eston International, JLL és Robertson Hungary - közzétette 2022 első negyedévére vonatkozó irodapiaci összegzését.

2022 második negyedévében átadtak egy kisebb irodaházat, valamint befejeztek egy saját tulajdonú székházat, így a budapesti modern irodaállomány összesen 30 750 m2-rel bővült:

Átadásra került a Paulay 52 (2750 m2), valamint a saját tulajdonban lévő OTP székház (28 000 m2).

A teljes budapesti modern irodaállomány így jelenleg 4 093 250 m2-re nőtt, melyen belül 3 398 770 m2 „A” és „B” kategóriás modern spekulatív irodaterület, valamint 694 480 m2 saját tulajdonú irodaház található.

Az üresedési ráta az előző negyedévhez képest növekedett, jelenleg 9,9%-on áll, ami 0,1%-kal magasabb, a korábbi negyedévhez, valamint az előző év azonos időszakához képest. 2022 második negyedévében a legtelítettebb alpiac 4,4%-os üresedéssel Észak-Buda volt, míg továbbra is az agglomerációban a legmagasabb az üresedési ráta (31,4%). A nettó abszorpció a negyedév során pozitív maradt, összesítve 33 720 m2-rel emelkedett a teljes elfoglalt állomány mérete.

A bruttó kereslet 2022 második negyedévében 108 020 m2-t tett ki, ami az előző év azonos időszakához képest 10,2%-os növekedés. A teljes keresleten belül az új szerződéskötések képviselték a legnagyobb arányt 32%-kal. A szerződéshosszabbítások a kereslet 27%-át tették ki, míg a bővülések részaránya 10%, az előbérleti szerződéseké 4%, a saját tulajdon pedig 26%-ot képviselt.

A jelenlegi bizonytalan gazdasági környezetben valós félelem, hogy a fejlesztési lendület is alábbhagy, illetve az irodapiaci kereslet is alacsonyabbá válik. Úgy tűnik azonban, hogy egyelőre nem tűnt el a kereslet a hazai irodapiacról, bővülés, hosszabbítás, illetve új szerződések is létrejöttek. Előbérleti szerződést ugyanakkor valamivel több mint 4 ezer négyzetméterre kötöttek csak, ami a korábbi negyedéveknél (8 ezer, 14 ezer, 9 ezer négyzetméter) alacsonyabb. Az üresedési ráta így még éppen nem lett kétszámjegyű, de ezt az is támogathatta, hogy a saját tulajdonú irodaházat leszámítva, alig pár ezer négyzetméterrel bővült az állomány. A következő negyedévben várhatók viszont irodaátadások, - több fejlesztés esetén is ugyanis csúszott a befejezés - így könnyen elképzelhető, hogy az év második felére már 10 százalék fölé emelkedik az üresedési ráta.

A legmagasabb bérlői aktivitást a Váci úti irodafolyosón mérték, a teljes volumen 44%-át itt kötötték le. Második helyen a Pest Központ végzett 14%-kal, melyet nem sokkal lemaradva egymástól Észak-Buda (13%) és Buda Központ (10%) követett. Dél-Buda alpiacon a teljes volumen 8%-a realizálódott.

A budapesti irodaállomány legfontosabb mutatói Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Új kínálat (m2) 0 0 78 350 30 750 Bériroda állomány (m2) 3 309 000 3 301 750 3 387 460 3 398 770 Saját tulajdonú irodaterületek (m2) 646 600 653 850 666 480 694 480 Teljes irodaállomány (m2) 3 955 600 3 955 600 4 053 940 4 093 250 Kihasználatlanság (m2) 359 500 363 090 397 760 403 350 Bériroda kihasználatlanság (%) 10,9% 11,0% 11,7% 11,9% Teljes irodapiaci kihasználatlanság (%) 9,1% 9,2% 9,8% 9,9% Előbérlet (m2) 8 700 14 430 8 220 4 850 Új bérleti szerződés (m2) 49 300 33 220 22 070 34 740 Megújítás (m2) 18 200 54 280 38 330 29 630 Bővülés (m2) 5 300 10 350 12 130 10 810 Saját tulajdon (m2) 0 0 0 28 000 Bruttó bérbeadás (m2) 81 500 112 280 80 750 108 020 Forrás: BRF, Portfolio

A BRF összesen 144 bérleti szerződést regisztrált a második negyedév során, átlagos méretük 750 négyzetméter volt. Hét szerződést kötöttek 2000 m2-nél nagyobb területre, mely két szerződéshosszabbítást, három új bérletet, egy saját tulajdonra szóló szerződést, valamint egy bővülést foglal magában.

A negyedév legnagyobb spekulatív ügylete egy új szerződéskötés volt a Haller Gardensben, összesen 5420 m2-en, míg a legnagyobb szerződéshosszabbítás egy 4200 m2-es területre szólt a Szépvölgyi 22-ben. Ezen kívül egy 28 000 m2-es saját tulajdonba vétel is történt.

2022 második negyedévében csökkent az új átadások aránya az előző negyedévhez képest, több fejlesztés átadása a következő negyedévre csúszott. A keresleti piac élénk aktivitást mutatott, a lezárt tranzakciók száma az előző év azonos időszakához képest 26%-kal növekedett. A teljes keresleten belül a nettó bérbeadás az előző negyedévhez hasonlóan magasabb arányt tudott elérni, mint a szerződéshosszabbítások.

