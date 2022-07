Újabb látványtervek kerültek elő a szaúdi gigaprojektről - Nehéz megmondani, hogy utópikus vagy ijesztően disztópikus

Mint arról a napokban beszámoltunk, egy egészen elképesztő gigaprojekttel készül Szaúd-Arábia 2030-ra: két, egymással párhuzamosan futó, kívülről tükörhatású üveggel borított, egyenként 500 méter magas épület 170 kilométer hosszan (korábban 120-ról tudtunk) nyúlna be a sivatagba, ezzel megalkotva a 34 négyzetkilométeres "The Line" projektet. A város széltében mindössze 200 méter lenne.

A lineáris ökováros (hiszen a tervek szerint teljes egészében zöld energia működtetné) nem is 5, hanem 9 millió embernek adhat majd otthont (a legújabb videó szerint), ahol a lakosok kvázi önellátó, kommunális életmódot folytatnának. A tervdokumentumok leírása szerint a városban élelmiszert is lehet majd termeszteni, ami learatva és összegyűjtve a közösségi étkezdékbe, közös konyhákba kerül. A lakóknak havidíjat kell fizetniük a reggeliért, ebédért és vacsoráért.

