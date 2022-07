Lakásáfa: mit ér az 5%-os áfa meghosszabbítása?

Portfolio 2022. július 30. 15:00

2022 vége helyett két évvel tovább fennmarad a kedvezményes, 5%-os lakásáfa. Az év végi kapkodást tehát elkerülhetjük, és annak is örülhetünk, hogy a 2023-as és 2024-es építési engedélyekre és egyszerű bejelentésekre vonatkozó statisztikák nem fognak teljesen lenullázódni. A pozitívumok mellett azonban egy nagyon fontos kritériumot, ami az egészséges és hektikus mozgásoktól mentes lakáspiac - és építőipari láb - kialakulásának az alapja lenne, megint nem sikerült teljesíteni: egy kiszámítható környezetet, szabályozási és adózási szempontból is. Fura, de lehet jobbat tenne a piacnak (így a vevőknek is), ha 10% lenne az áfa a következő 10-20 évben, de biztosan. A hivatalos rozsdaövezeteken való lakófejlesztések azonban továbbra is előnyt élveznek, hiszen 0%-os áfával lehet hozzájuk jutni, ráadásul itt nincsen egyelőre semmilyen időkorlát! A friss bejelentés értékelése a szakma szereplőivel kiegészítve.