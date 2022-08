Hatalmas változás előtt állunk, amihez mindenképp alkalmazkodnunk kell - de hogyan?

Napról napra egyre jobban érezzük a bőrünkön a klímaváltozás káros hatásait, mint ahogy a hírekben is már rendszeresen olvashatjuk, hogy épp megint megdőlt a napi/havi/évszakos meleg, vagy hidegrekord. Európában július vége brutális forróságot hozott – Athénban egyre gyakrabban felbukkanó erdőtüzekkel kell küzdeni, Angliában pedig a történelem folyamán először mértek 40 fok feletti hőmérsékletet. A rendszerszintű probléma természetesen rendszerszintű megoldásokért kiált, közben azonban a tüneteket is tünetileg kell kezelni. A jövő városainak például mindenképp alkalmazkodnia kell az előttünk álló egyre nagyobb forrósághoz,a kérdés csak az, hogy hogyan - teszi fel a kérdést a Financial Times

A klímaváltozás és a globális felmelegedés problémáját hajlamosak vagyunk elbagatelizálni, általában főleg azért, mert nehéz számszerűsíteni a károkat - szerencsére azonban egyre több ilyen kutatás születik. A Vivid Economics jelentése szerint például az Egyesült Államok gazdasága 2030-ra évente 200 milliárd dollártól esne el a dolgozók meleg miatti produktivitás-csökkenése miatt. A jelenség elsősorban a városok életét fogja igazán megnehezíteni, hiszen a beton és a kátrány hőelnyelése csak tovább melegíti a őket. Ehhez kapcsolódóan egy ENSZ jelentés pedig azt állítja, hogy a városi hőstressz hatására az emberek 2050-re 20%-kal kevesebbet fognak tudni dolgozni. A probléma tehát valós, tenni ellene viszont igen nehéz.

A világ nagyvárosai előtt rengeteg probléma tornyosul elsősorban a fenntartható fejlődés és az élhetőség terén – ez utóbbi részeként kéne választ találni az egyre erőteljesebb forróságra is. Jelenleg hét olyan város van a világon – köztük Athén is – melyek vezetésében külön tisztviselő felel a hőség okozta problémák megoldásáért és a hőség enyhítéséért (olyan megoldásokkal kell előállnia, ami csökkenti a városok átlaghőmérsékletét, nem esőtáncot kell járnia). Ezen kívül már közel 100 város tagja a C40 hálózatnak, ahol a városvezetések megosztják egymással a saját megoldásaikat a problémára.

Plusz napok száma amikor a hőmérséklet meghaladja a 35 Celsius-fokot rövid-, közép- és hosszútávon. Felső sor: legalacsonyabb kibocsátási szcenárió, alsó sor: legmagasabb kibocsátási szcenárió. Forrás: Financial Times, IPCC

Mint azt a fenti kép is illusztrálja, a hőhullámok egyre hosszabbak lesznek (illetve egyre erősebbek), erre pedig mindenképp reagálni kell. De mégis milyen megoldásokkal állhatnak elő a városok? Hogyan lehet hőségálló infrastruktúrát kialakítani és milyen szerepe van mindebben a társadalmi tudatosságnak?

Eljuttatni az üzenetet

A jövőben egyre erősebb és gyakoribb hőhullámok ellen többféleképpen tud egy város küzdeni: a konkrét fejlesztések implementálásán túl fontos szerepe van a társadalmi tudatosság fokozásának is. A tudatosság növelése már csak azért is fontos, mert a tradicionálisan melegebb helyeken (mint például Görögországban) az emberek már hozzászoktak a nagyobb forrósághoz, pedig egy bizonyos szint fölött ez már rájuk is veszélyes lehet. A konkrét egészségügyi károkon túl mind a városoknak, mind az embereknek nem árt ha előre fel tudnak készülni egy esetleges vészhelyzetre.

Athénban például bevezetésre került egy hőhullám-kategorizáló és riasztó rendszer, ami a hőhullámokat azok potenciális halálos áldozatainak száma alapján osztályozza. Sevillában hasonló rendszer alapján már el is nevezik a hőhullámokat, ahogy azt az Egyesült Államokban például a hurrikánoknál és nagy viharoknál teszik, ezáltal hatékonyabban lehet kommunikálni a közelgő veszélyt. Ezeken kívül a meteorológusokon is egyre nagyobb a nyomás, hogy pontosan jelezzék előre mettől meddig tarthat egy kifejezetten meleg időszak, így arra a hatóságok és az emberek is fel tudnak készülni.

Hosszú távú megoldások – A meleg ellen építkezni

A fenti megoldások csak segítenek kezelni a helyzetet, az igazi válasz az egyre égetőbb problémára azonban sokkal inkább a várostervezésben rejlik, hiszen a meleg nem csak az emberek egészségére veszélyes - Angliában például a hőség már konkrét infrastrukturális károkat okoz. A nagy júliusi hőhullámban a londoni Lutton reptéren járatokat kellett törölni miután a meleg miatt meghibásodott a kifutópálya burkolata, illetve a vonatközlekedés is akadozni kezdett a sínek túlmelegedése miatt.

A síneken és a kifutópályán túl a jelenség idővel rendszerszintű lehet. A probléma az, hogy a több évtizede lerakott infrastruktúrát átépíteni szintén több évtizedig tartana és rettentő költséges lenne, a világ kormányai azonban egyelőre elkerülték az ilyen beruházásokat.

Egy ENSZ jelentés szerint az elmúlt években összesen 384 milliárd dollár került befektetésre a klímakárok enyhítésére – a tizede annak, amennyi a jelentés szerint szükséges lett volna az igazán alacsony kibocsátású és ellenálló városfejlesztéshez.

Az infrastruktúra ráadásul csak az egyik része a megoldásnak: ott van még a lakóházak és irodaházak illetve középületek problémája, hiszen a legtöbbet évtizedekkel ezelőtt építették és nincsenek kellőképp felkészülve a nagy forróságokra (Angliában olyan lakóházak is vannak még szép számmal, amit még a 19. században építettek – és ugyan ha át is estek felújításon, energiahatékonyságuk így is nagyon rossz).

Egyidejűleg átépíteni az infrastruktúrát és támogatni a házak, irodák, középületek fejlesztését csak állami közreműködéssel valósulhat meg - azonban ekkora beruházások hatalmas forrásokat igényelnének (illetve egy jelentős szemléletváltást). A megtérülés azonban szintén nagy lenne: a meleg nem okozna gazdasági fennakadásokat, az emberek és vállalatok energiahatékony házai és irodái pedig forrásokat szabadítanának fel ezen aktorok számára, így erősítenék a gazdaságot.

Sok kicsi sokra megy elven azonban a városok is tehetnek a hőség ellen: az épületek használhatnak sötétítőket vagy előtetőket, hogy bent ne legyen olyan meleg, ebben segíthet, ha kint fákat is ültetnek, ami az utcákat, köztereket is árnyékolja, hűvösebben tartja (bár ugye így kevesebb természetes fény is jut be az épületekbe, ami szintén nem egészséges). A szökőkutak, vizes területek telepítése szintén sokat segít egy tér vagy park felforrósodása ellen. Ezek az alapvetően olcsóbb megoldások főleg az egyenlítőhöz közelebbi, szegényebb országok számára jelenthetnek egy nagyon fontos irányt.

A fentiek persze elég redundáns javaslatoknak tűnhetnek - olykor nem árt, ha az ember kicsit kreatívabban és a saját városa adottságainak megfelelően ötletel. Az athéni polgármester például arra buzdítja az embereket, hogy alakítsanak ki zöldtetőket, így mini-zöldszigeteket hozhatnának létre szerte a városban, az athéni csatornázási vállalat pedig a múltba próbál visszanyúlni: fel akarják éleszteni az időszámításunk szerint 140-ben épült föld alatti csatornarendszert, hogy azzal többek közt fák öntözését oldják meg vagy újonnan létrehozandó kutakat lássanak el vele.

Címlapkép: Christine Wehrmeier/Getty Images