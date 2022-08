Új lakóházak és Budapest egyik legnagyobb parkja épül most a Kopaszi gáton

Egyharmadához érkezett a BudaPart városnegyed-fejlesztés, zajlik a közösségi terek, közparkok fejlesztése, ezzel párhuzamosan befejező fázisába érkezett a közszolgáltató intézményeket is magába foglaló lakóépület megvalósítása. A városnegyed fejlesztésének legújabb ütemében, a beruházás közlekedést és közösségi tereket érintő fejlesztéseinek megvalósítása van a fókuszban, ezzel újabb lépést tesznek a „15 perces város” koncepciójának megvalósítása felé – jelentette be Schrancz Mihály, a Property Market Kft. ügyvezető igazgatója.

Zöldfejlesztések

Schrancz Mihály, a Property Market Kft. ügyvezető igazgatója ismertette, hogy a zöldterületek fejlesztése az ütemterv szerint halad, újabb fázis kezdődik a nyáron.

Ez az ütem 2023 második felében kerül átadásra, melynek keretében létrejön Budapest ötödik legnagyobb parkja is, a 20 hektáros Centrál Park.

Schrancz Mihály Property Market Kft., ügyvezető igazgató A Property Market ügyvezető igazgatója, a cég 2015-ös alapításától kezdve felel a vállalat projektjeiért.

Itt lesz majd Buda egyik legnagyobb játszótere is. A teljes beruházásnak ugyan még csak az egyharmada készült el, de a (magántulajdonban lévő, de mindenki számára nyitott) parkba éves szinten egymillió látogató jön. Eddig összesen 13,5 hektár megújítása valósult meg - tette hozzá.

A parkfejlesztés most induló üteme várhatóan 2023 második felében készülhet el, kutyafuttatóval, közösségi kerttel, játszótérrel. Ebben az ütemben kb. 100 darab fát és 1730 m²-nyi cserjét telepítünk, jövőre pedig 560-ról 1370-re fog nőni a fák száma és több közparkot is létrehozunk – ismertette. A zöldfejlesztés részeként nyílt meg a Sho Beach is, mely igazi dunai strandként üzemel.

BudaParti épületek felülnézetből. Forrás: Palkó György/Property Market

Közlekedésfejlesztés

A lakó- és iroda fejlesztésekkel összhangban a kerületi vezetéssel együttműködve tovább fejlesztik a közlekedési infrastruktúrát is. Az 1-es villamos Kelenföldig való meghosszabbítása és a 154-es busz sűrített menetrendjének kialakítása után a dél-budai buszjáratok útvonalának módosításával és járatsűrítéssel is fejlesztik a városnegyed elérhetőségét. Folyamatos egyeztetések zajlanak a Budai fonódó villamos második ütemének fejlesztéséről, a Déli Körvasút hálózatfejlesztés építése pedig már folyamatban van, ez utóbbinak köszönhetően a BudaPart is új megállót kap Nádorkert néven.

A közlekedés kapcsán felmerülhet a parkolás kérdése is. A városnegyedben a zsákutcarendszer miatt nem lesz áthaladó forgalom, illetve felszíni parkolók sem lesznek - az autókat csak az irodák alatt kialakított mélygarázsokban lehet majd letenni. Támogatják még a biciklis közlekedést (van MOL bubi állomás, illetve fejlesztik az erre jövő bicikliutat), illetve a carsharing szolgáltatásokat is.

Lakó-, iroda és kereskedelmi fejlesztések

A fejlesztés keretében eddig 5 lakóépületben 870 db lakóingatlant, 40 000 m² bérbeadható irodaterület, közel 6100 m² kiskereskedelmi területet adtak át,

a következő ütemben három lakóépület készül, melyek tervezett befejezése jövőre az első negyedévben várható.

Az irodákat tekintve eddig elkészült a BudaPart Gate és a BudaPart City irodaház. Jelenleg építés alatt áll a Downtown irodaház, amely egy 200 szobás, négy csillagos Radisson szállodát is magában foglal. A bérbeadott kereskedelmi felület nagysága 5574 négyzetméter. 2022 végére adják át a terület és Budapest legmagasabb épületét, a Mol-székházat is.

A projekt 15 év alatt, 2030-ig összesen 15 lakó- és 13 irodaház, valamint egy hotel felépítését foglalja magába. Ez megközelítőleg 3000 lakást és 250 000 négyzetméternyi új bérbeadható irodaterületet jelent; a lakásokból mintegy 1200 darabot értékesített már a fejlesztő.

A BudaPart térképe a már meglévő és még tervezett épületekkel. Forrás: Property Market

A városnegyed

Schrancz Mihály hangsúlyozta, az egyre növekvő urbanizáció mellett muszáj élhetőbb városokat fejlesztenünk, ehhez persze szemléletváltásra is van szükség. Talán a legfontosabb a „Traffic place to people place” - elv, vagyis, hogy a városi tereket ne helikopterről, a közlekedési infrastruktúrának mindent alárendelve tervezzük meg, hanem az elsősorban gyalog, vagy kerékpárral közlekedő emberek valós igényeire igazítva, sok zölddel, közösségépítésre alkalmas helyekkel.

A "15 perces város" koncepció keretei közt a következő években óvoda, két bölcsőde és orvosi rendelő is létesül a Kopaszi gáton.

Az első bölcsődét és óvodát idén ősszel, az első orvosi rendelőt pedig az év végén adhatják át.

A mai nagyvárosfejlesztés célja a decentralizáció, egy kompakt város létrehozása, ahol lehetőség szerint közel esik egymáshoz a lakóhely és a munkahely. A városon belüli forgalmat le kell csökkenteni, a közlekedésire szolgáló felületek helyén sokkal több zöldfelület kell kialakítani. A smart city koncepció mentén kialakított digitális infrastruktúrából kinyert big data megfelelő kielemzésére van szükség, ami alapján jelentősen optimalizálható az infrastruktúra, így például a közlekedési rendszer is.

