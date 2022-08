Ezekben a magyar városokban éri most meg leginkább lakást venni - Budapest nincs a legjobb helyek között

A Takarék Index elemzői minden évben megvizsgálják, milyen lehetőségeik vannak az egyetemista gyereküknek lakhatást kereső családoknak, érdemes lehet-e a lakásvásárlás mellett dönteni a bérlés helyett, és mi az a minimum idő, amelynek elteltével megegyezik a vásárlás és a bérlés költsége. Nézzük, hol éri meg jobban a bérlés és hol a vásárlás!

Bár viszonylag kevesen vannak azok, akik, miután a gyereküket felvették egy másik város egyetemére, azonnal tudnak venni nekik egy lakást, mégis érdemes beszélni arról, hogy egyáltalán megéri-e lakást venni, vagy jobb megoldás a bérlés.

A Takarék Index elemzői idén is elkészítették a számítást a különböző egyetemi városokra, amiből kiderül, hogy hogy mennyi időt kell az adott városban tartózkodni ahhoz, hogy jobban megérje a vásárlás, mint a bérlés. A modell piaci átlagokkal, 40 négyzetméteres lakással számol, a figyelembe vett paraméterek között szerepel a hitel, a hitelfelvételi és az ügyvédi költségek, az illeték, a beköltözéssel járó kiadások és az amortizáció. A fedezeti időtávok kiszámításához a Takarék Index budapesti kerületeket és a városokat jellemző átlagos fajlagos lakásáradatai mellett a Duna House bérletidíj-adatait használták fel az elemzők.

Íme a konkrét számok

A fővárosban jelenleg 7,9 és 19,1 év között alakulnak a fedezeti időtávok a vizsgált helyszíneken, vagyis ennyi idő ott tartózkodás után már biztosan megéri a bérléssel szemben a vásárlás. A legalacsonyabb a XV. kerületben, a legmagasabb a II. és az V. kerületben. Ha a lakás egy szobáját kiadja a család más egyetemistának, a számítás szerint csökken a vásárlás költsége, ezzel együtt a fedezeti időtáv is. A 3-5 éves képzési időt azonban még így is meghaladják: a bérleti díjak jelenlegi szintje mellett 4,3 és 10,5 év között alakulnak, vagyis ha a diáknak az egyetem után más városban lennének tervei, nem feltétlenül éri meg a vásárlás Budapesten.

A vidéki nagy egyetemi városokban viszont a fővárosinál továbbra is alacsonyabb, az elmúlt évekhez képest azonban növekvő fedezeti időtávokat látni. Szobakiadás nélkül 3,2-6,5 év között mozogtak az értékek, a legalacsonyabb Miskolcon, a legmagasabb Győrben volt. Szobakiadással kedvezőbb a helyzet: 2 és 3,6 év közötti, vagyis nagyjából lefedi a képzés időtartamát.

A fedezeti időtáv Budapest egyes kerületeiben és egyes vidéki városokban (Forrás: Takarék Index számítás)

A fedezeti időtáv Budapest egyes kerületeiben és egyes vidéki városokban amennyiben a vásárolt lakás egyik szobája kiadásra kerül (Forrás: Takarék Index számítás)

A fedezeti időtávok már 2021-ben is jelentős mértékben növekedtek, és az emelkedés idén is folytatódott. Hiába emelkedtek ugyanis a bérleti díjak, a lakásárak növekedését nem tudták ellensúlyozni, miközben a hitelfelvétel is jelentősen drágult. A fedezeti időtáv Budapesten és vidéken is a korábbi többszörösére emelkedett. Abszolút értékben a növekedés erősebb volt Budapesten, mint vidéken. A főváros legdrágább részén, az V. kerületben szobakiadás nélkül 2019-ben még 6 év, 2022-ben már 19,1 év, szobakiadással 3,4 év, illetve 10,5 év volt. A vidéki városok közül listavezető Győrben három éve szobakiadás nélkül még 2,6, idén viszont már 6,5 év, szobakiadással pedig 1,7 év, valamint 3,7 év volt.

A fedezeti időtávok alakulása (év) Kerület / Város 2019 2020 2021 2022 5. 6 7,2 15 19,1 2. 4,6 10 17,7 19,1 12. 4 7,7 10,5 18,5 9. 2,8 4,8 8,6 16,9 11. 3,2 7,1 18,6 16,3 6. 3,5 5,6 8,5 13,6 13. 2,5 4,6 8,4 13,3 3. 2,5 6,8 8,8 12,4 7. 3 5,1 11,4 12 14. 3 4,1 6,5 10,3 8. 1,8 3,9 7,6 9,5 15. na 4,6 6,7 7,9 Győr 2,6 4,1 4,2 6,5 Debrecen 2,5 4 4,8 6,4 Szeged 2,2 3,3 3,3 5 Pécs 1,9 2,2 3 3,7 Miskolc na 2 1,9 3,2 Fedezeti időtávok évenkénti alakulása (Forrás: Takarék Index-számítás)

A fedezeti időtávok alakulása (szobakiadással, év) Kerület / Város 2019 2020 2021 2022 5. 3,4 3,9 6,6 10,5 2. 2,7 4,9 7,5 10,5 12. 2,5 4,1 5,1 10,1 9. 1,9 2,8 4,4 9,1 11. 2,1 3,8 7,8 8,8 6. 2,2 3,2 4,4 7,2 13. 1,7 2,8 4,3 7,1 3. 1,7 3,7 4,5 6,6 7. 2 3 5,4 6,4 14. 2 2,5 3,6 5,5 8. 1,3 2,4 4 5,1 15. na 2,7 3,6 4,3 Győr 1,7 2,5 2,5 3,6 Debrecen 1,7 2,5 2,9 3,6 Szeged 1,5 2,1 2,1 2,9 Pécs 1,3 1,5 2 2,3 Miskolc na 1,4 1,3 2 Fedezeti időtávok évenkénti alakulása (Forrás: Takarék Index-számítás)

Összességében az látszik, hogy a korábbi évekhez képest most kevésbé éri meg a befektetési célú lakásvásárlás, de például a vidéki egyetemi városokban - a szobakiadásból származó bevételt is beleszámítva - még mindig jó ötlet lehet, míg Budapesten leginkább csak akkor éri meg, ha az egyetemi 3-5 évnél hosszabb időre tervezünk.

Címlapkép forrása: Getty Images