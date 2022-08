Nem ment nyaralni az ingatlanpiac - A nyár első két hónapja is aktívra sikeredett

Portfolio 2022. augusztus 08. 12:31

A májusi bérbeadási dömping után a nyár első két hónapja is aktívra sikerült az ingatlanpiacon, igaz az április-májusi minta most is folytatódott: a június enyhébbre, a július mozgalmasabbra sikerült. A nyár első két hónapjában összesen 9 bérbeadási tranzakció valósult meg az iroda- és a logisztikai piacon.