Bővül a parkolási zóna az egyik pesti kerületben

Budapest Főváros Közgyűlése 2022. szeptember 5-ei hatállyal módosította a fővárosi parkolási rendet szabályozó rendeletét, és bővítette a Kőbányán kijelölt várakozási övezetek területét. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy szeptember 5-étől újabb területeken kellene fizetni a parkolásért Kőbányán - írja Facebook oldalán Mustó Géza Zoltán, Kőbánya alpolgármesrere. A parkolási díjak viszont emelkedni fognak a már eddig is fizetős területeken.

A Gyakorló utca és a Szárnyas utca környezetén túl eddig is léteztek olyan kőbányai területek, ahol a fővárosi rendelet már kijelölte a várakozási övezetet, de a Kőbányai Önkormányzat még nem vezette be a díjfizetési kötelezettséget. Most az Önkormányzat korábbi javaslatai alapján, a forgalom és a parkolási nehézségek csökkentése érdekében egyes eddig meghatározott kőbányai várakozási övezetek kibővültek (a városközponti terület a Kőrösi Csoma Sándor út mentén elhelyezkedő területekkel, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetet övező utcák a kórház tágabb környezetével, a Szárnyas utcai terület a Gyárdűlő további részeivel), és új övezetként kijelölésre került a Laposdűlő teljes területe.

Azokban a korábban kijelölt várakozási övezetekben, ahol az Önkormányzat még nem vezette be a fizetési kötelezettséget, valamint a most kijelölt újabb területeken az Önkormányzat - a költségvetési lehetőségeihez mérten - fokozatosan tervezi bevezetni a tényleges fizetési kötelezettséget. Ehhez az Önkormányzatnak forgalomtechnikai tervet kell készíttetnie, meg kell szereznie a kezelői hozzájárulást, majd beszerzési eljárás alapján ki kell építenie a szükséges parkolásüzemeltetési infrastruktúrát, amelyek forrását a következő évek költségvetéseiben kell biztosítani.

Kőbányán tehát 2022. szeptember 5-én nem változik a díjfizetéssel igénybe vehető parkolók területe. A díjfizetési kötelezettség bővítéséről az Önkormányzat kellő időben részletes tájékoztatást fog adni, hogy arra minden gépjárműhasználó megfelelő módon fel tudjon készülni.

Címlapkép: MTI Fotó/Róka László